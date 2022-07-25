"Не нужно успокаивать себя": в МВД объяснили, чего можно ожидать от Беларуси

Украина надеется на нежелание Беларуси воевать на стороне рф, однако готовится к худшему сценарию

Учитывая все действующие законы ведения войны Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии россии против Украины, но ее участие может стать еще более активным, если россии все же удастся "дожать" Республику.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" озвучил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время своей рабочей поездки в Житомирскую область, отвечая на вопросы журналиста о вероятности провокаций со стороны Белоруси. По его словам, Украина готовится к худшему сценарию, ведь не исключает вероятности того, что путин все же сможет склонить лукашенко к участию в войне в Украине на стороне россии.

"Беларусь — это младшая сестричка россии. Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного россией. По всем законам войны, Белоруссия уже давно присоединилась к военной агрессии. Но Белорусский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины, но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев", – объяснил он.

Енин добавил, что на сегодняшний день под пристальным контролем украинского военного командования, СНБО, руководства государства и правительства происходит усиление инженерного оборудования обороны города Киева и области, а также других областей, граничащих с Беларусью. Он убеждает, что эта оборона включает не только дополнительные блок-посты и усиление административного и контрразведывательного режима. Кроме этого, проводятся некоторые специальные военные операции по отработке подозрительных элементов среди местного населения, розыску российских военнослужащих, которые по каким-то причинам находятся на освобожденных от оккупантов территориях и т.д.

"Мы прорабатываем огромные массивы оперативной информации, направленные на поиск коллаборантов, ищем схроны оружия, ищем потенциальных сторонников российской власти среди украинского населения. И, как ни странно, но даже на освобожденных от оккупанта территориях, такие люди находятся. Например, на Черниговщине, по которой прошли сотни танков и бронемашин противника… Даже там, где видели расстрелы местного населения, изнасилование, ограбление, находятся люди, готовые оправдать российскую агрессию. Которые призывают к диалогу с российскими властями. Еще активно распространяют свои взгляды среди односельчан. Мы нашли уже не один схрон, вероятно, подготовленный при участии местного населения", — рассказал Енин.

По его словам, украинская разведка систематически получает информацию о том, что со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить ДРГ, имеющие разнообразные задачи: от анализа транспортных путей до изучения уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовки диверсий и другие.

Енин также добавил, что некоторые из них действуют под прикрытием и общаются с местными украинским языком, пытаясь узнать, где расположены объекты инфраструктуры или воинские части, однако рано или поздно они все равно выдают себя.

Только в первые месяцы войны на горячую линию поступило более 3 миллионов звонков по выявлению ДРГ от бдительных украинцев. Именно они являются основным источником обезвреживания сосланных россией казачков.

Ранее "Телеграф" сообщал, как разведке удалось узнать о том, что россия планирует подрыв жилых домов в Беларуси, обвинив в этом ВС Украины, чтобы таким образом втянуть республику в войну на стороне рф.