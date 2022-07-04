Существует ли угроза вторжения Беларуси – Буданов дал четкий ответ

Учения, которые белорусы проводят в приграничных регионах, плановые

На фоне странных заявлений белорусского узурпатора александра лукашенко, посылающего крайне противоречивые сигналы по поводу вероятного вторжения, в Украине растет чувство напряжения. Во Львове, например, решили начать подготовку к худшему сценарию. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что на самом деле северная соседка не представляет большой угрозы.

Об этом Буданов рассказал журналистам РБК-Украина в большом интервью. На вопрос о 7 батальонно-тактических группах, скопившихся на белорусско-украинской границе, он отметил, что количество россиян в них "абсолютно мизерное".

Он также подчеркнул, что тренды наращивания военного присутствия для создания ощущения угрозы разведка не только не видит, а их просто нет. Что касается военных учений, проводимых Минском в приграничных с Украиной областях, Буданов назвал их плановыми. "Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия", – сказал он. И добавил, что сейчас с белорусской стороны угрозы для Украины нет.

Относительно перспектив возникновения такой угрозы он сообщил, что в ближайшее время подобного ждать не стоит. "Как только она появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", – пообещал Буданов.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ выразил сомнение в том, что Россия решится на ядерный удар.