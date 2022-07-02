Угроза вторжения Беларуси: власти Львова уже готовятся к обороне, а у Зеленского выступили с призывом

Ситуация на северных границах Украины является непредсказуемой

Вероятность эскалации конфликта и прорыва украинской границы со стороны Беларуси высоко оценивают некоторые военные эксперты. Неудивительно, что на этом фоне западные области начали готовиться к возможно предстоящей обороне, составляя специальные планы и координируя силы. По крайней мере, эти уже занялась команда мэра Львова Андрея Садового. При этом в Офисе президента продолжают заверять, что ситуация с белорусской армией является контролируемой, а в случае опасности людей успеют предупредить.

Позицию властей высказал в своих соцсетях заместитель президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что панические новости, которые сейчас заполонили многие медиа, работают "на руку" россии, создавая дополнительное психологическое давление.

По словам чиновника, украинские власти хорошо понимают, что сейчас происходит на территории Беларуси. Также продолжается отслеживание решений и высказываний белорусского диктатора александра лукашенко, который сейчас максимально оказался "между двух огней".

"Мы готовы к любым сценариям, — заверяет Подоляк. — У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово".

Если же какая-то угроза действительно станет реальной, мирное население обязательно предупредят прежде, чем станет поздно.

Подобные прогнозы весьма успокаивают, если бы не инициативность некоторых других политических личностей. Потому что львовский мэр Андрей Садовой предпочитает быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому он собрал специальную команду из цивильных и военных, с котрыми обсудил вероятный план обороны города.

"Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а враг не имел достаточно информации для осуществления провокаций, — отметил Андрей Садовой. — Империя падет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих уродов. Просто знайте это".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким необычным заявлением александр лукашенко выделился на днях. К слову, оно касалось не только Украины, но и других стран бывшего Советского Союза.

Также мы писали о том, как вероятность вторжения со стороны РБ оценивает генерал-лейтенант Василий Богдан.