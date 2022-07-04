Чи існує загроза вторгнення Білорусі – Буданов дав чітку відповідь

Навчання, які білоруси проводять у прикордонних регіонах, планові

На тлі дивних заяв білоруського узурпатора олександра лукашенка, який посилає вкрай суперечливі сигнали щодо ймовірного вторгнення, в Україні росте відчуття напруження. У Львові, наприклад, вирішили почати підготовку до найгіршого сценарію. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що насправді північна сусідка не становить великої загрози.

Про це Буданов розповів журналістам "РБК-Україна" у великому інтерв’ю. На запитання про 7 батальйонно-тактичних груп, які скопичились на білорусько-українському кордоні, він зазначив, що кількість росіян у них "абсолютно мізерна".

Він також наголосив, що тренди нарощування військової присутності задля створення відчуття загрози, розвідка не тільки не бачить, а їх просто нема. Щодо військових навчань, які проводить Мінськ у прикордонних з Україною областях, Буданов назвав їх плановими. "Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії", – сказав він. І додав, що наразі з білоруського боку загрози для України не існує.

Щодо перспектив виникнення такої загрози, він повідомив, що найближчим часом подібного чекати не варто. "Як тільки вона з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", – пообіцяв Буданов.

Нагадаємо, раніше голова ГУР МОУ висловив сумнів у тому, що росія наважиться на ядерний удар