Готуються нападати? У Білорусі посилили тренування з десантування із залученням пілотів росії

Білоруські десантники та російські пілоти посилили тренування

На тлі існуючої загрози нападу на Україну білоруської армії у самій Білорусі збільшилася кількість авіатренувань одразу на 5 аеродромах: у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйску.

Як повідомляє у п’ятницю, 8 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн", до республіки прибули російські пілоти та розпочалися численні тренування з десантування.

"7 липня стало відомо про чергове продовження навчань на білоруських полігонах щонайменше до 16 липня. Однак останнім часом фіксуються випадки тренувань і поза спеціально відведеними місцями", — пише "Беларускі Гаюн".

Так, у Барановичах пілоти винищувачів тренують зльоти із бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. На аеродромі періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС Білорусі.

Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму, зазначають у моніторинговій групі.

Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів з росії. Моніторники відзначають певний взаємозв’язок між приїздом російських військових та збільшенням кількості авіатренувань.

До нетипових навчань варто віднести і часту висадку десанту в Мачулищах (біля агромістечка Гатове). Вранці 8 липня вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі. Висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб. Так само, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ.

"Беларускі Гаюн" також фіксує поновлення тренувальних польотів у Лунінці та Ліді. В останньому помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39. У цьому типі літаків зазвичай тренують новачків.

Нагадаємо, що невизнаний міжнародною спільнотою президентом Білорусі Олександр Лукашенко погрожував Києву ударом і просив росію підготувати ядерну зброю.