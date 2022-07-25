Укр

Армия Беларуси готовится к будущим потерям? СМИ показали красноречивый документ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Белорусское Минобороны следит за ценами на мешки для транспортировки трупов Новость обновлена 25 июля 2022, 17:41
Белорусское Минобороны следит за ценами на мешки для транспортировки трупов

Объемы возможного заказа достаточно велики

Минобороны Беларуси, перебросившее своих военнослужащих вплотную к границам Украины, решило изучить цены на пакеты для транспортировки тел умерших. Белорусскому оборонному ведомству понадобилось сразу 1000 таких пакетов.

Информацию об этом в понедельник, 25 июля, опубликовало белорусское издание "Флагшток", прикрепив оказавшиеся в их распоряжении документы.

Отмечается, что запрос на предоставление документов о пакетах для умерших был направлен как минимум в две организации — РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" и компанию ритуальных услуг ООО "Фистер". Последняя в ответном письме отметила, что не реализует мешки для трупов, а вот государственная компания написала, что может изготовить 1000 пакетов для трупов в течение 10 календарных дней. В зависимости от выполнения (с ручками или без) предприятие готово удовлетворить заказ за 9900 – 13900 рублей.

Минобороны Беларуси ищет 1000 мешков для транспортировки трупов - фотофакт
Минобороны Беларуси ищет 1000 мешков для транспортировки трупов

При этом журналисты в телефонном разговоре поинтересовались у начальницы отдела маркетинга РУП "БелСудЭксперт Обеспечения" Вероники Ковальчук, кому она посылала письмо о готовности предприятия изготовить 1000 пакетов для транспортировки тел. Она отметила, что отвечала на адрес Минобороны Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в армии Беларуси есть очень большой процент военнослужащих, не желающих становиться участниками войны в Украине. И это при том, что белорусский президент еще не определился — становиться ему на сторону россиян или нет. При этом некоторые угрозы со стороны РБ для Украины все же есть – о них рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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#Беларусь #Минобороны #Мешки #Трупы