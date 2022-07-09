Готовятся нападать? В Беларуси усилили тренировки по десантированию с привлечением пилотов рф

Белорусские десантники и российские пилоты усилили тренировки

На фоне существующей угрозы нападения на Украину белорусской армии в самой Беларуси увеличилось количество авиатренировок сразу на 5 аэродромах: в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске.

Как сообщает в пятницу, 8 июля. мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в республику прибыли российские пилоты и начались многочисленные тренировки по десантированию.

"7 июля стало известно об очередном продлении учений на белорусских полигонах минимум до 16 июля. Однако в последнее время фиксируются случаи тренировок и вне специально отведенных мест", — пишет "Беларускі Гаюн".

Так, в Барановичах пилоты истребителей тренируют взлёты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты. На аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС Беларуси.

Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма, отмечают в мониторинговой группе.

Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из рф. Мониторщики отмечают определенную взаимосвязь между приездом российских военных и увеличением числа авиатренировок.

К нетипичным учениям стоит отнести и частую высадку десанта в Мачулищах (около агрогородка Гатово). Утром 8 июля впервые были проведены учения по высадке десанта в Ельском районе. Высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3-4 подхода по 9 человек. Также, как и в Барановичах, десантировались с вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Беларускі Гаюн" также фиксирует возобновление тренировочных полётов в Лунинце и Лиде. В последнем замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полёты самолёта Л-39. На этом типе самолетов обычно тренируют новичков.

Напомним, что непризнанный международным сообществом президентом Беларуси александр лукашенко угрожал Киеву ударом и просил россию подготовить ядерное оружие.