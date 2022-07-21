Укр

Есть две угрозы: военный эксперт рассказал, чем Беларусь сейчас опасна для Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Открытие белорусского фронта пока остается лишь теоретически возможным Новость обновлена 21 июля 2022, 08:00
Открытие белорусского фронта пока остается лишь теоретически возможным

В основном северный сосед Украины осуществляет боевое дежурство вблизи государственной границы

Беларусь, не определившаяся до конца со стороной после полномасштабного вторжения рф, по-прежнему тревожит многих жителей нашей страны. Не в последнюю очередь — благодаря подозрительной активности военнослужащих рядом с границей Украины. Однако по мнению военного эксперта Олега Жданова, формирования полноценного фронта с ударной группировкой пока ждать не приходится.

Как объяснил специалист во время интервью для журналистки "1+1" Натальи Мосейчук, на Волынском и Полесском направлениях сейчас находится шесть БТГ белорусской армии, однако они пока заняты исключительно несением боевого дежурства. При этом со стороны Беларуси остается две весомых угрозы для украинской территории.

В первую очередь, речь идет о российских комплексах "Искандер", которые расположены в приграничных районах Беларуси. С них российские оккупанты часто запускают ракеты по мирным городам Украины.

Также белорусским воздушным пространством пользуется российская авиация. Пока это лишь вариант с подлетами из территории россии, куда после обстрелов они и отправляются обратно. Однако Олег Жданов подчеркнул, что часть вражеских пилотов активно тренируются на белорусских самолетах, что добавляет опасений насчет новых атак.

"Белорусы постоянно проводят учения, — подчеркивает военный эксперт, — но формирование ударной группировки для входа на территорию Украины наша разведка не наблюдает".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в армии Беларуси имеется весьма большой процент военнослужащих, которые не желают становиться участниками войны в Украине.

Также мы писали о том, что именно, по мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, может стать причиной для полноценного вторжения войск РБ на украинскую территорию.

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#Украина #Россия #Беларусь #Война #Олег Жданов