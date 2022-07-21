Є дві загрози: військовий експерт розповів, чим Білорусь зараз є небезпечною для України

Здебільшого північний сусід України здійснює бойове чергування поблизу державного кордону.

Білорусь, яка не визначилася до кінця зі стороною після повномасштабного вторгнення рф, все ще турбує багатьох жителів нашої країни. Не в останню чергу завдяки підозрілій активності військовослужбовців поряд з кордоном України. Однак на думку військового експерта Олега Жданова, на формування повноцінного фронту з ударним угрупованням поки що чекати не доводиться.

Як пояснив фахівець під час інтерв’ю журналістці "1+1" Наталії Мосейчук, на Волинському та Поліському напрямках зараз перебуває шість БТГ білоруської армії, проте вони поки що зайняті виключно несенням бойового чергування. При цьому з боку Білорусі залишається дві вагомі загрози для української території.

Насамперед йдеться про російські комплекси "Іскандер", які розташовані в прикордонних районах Білорусі. З них російські окупанти часто запускають ракети по мирних містах України.

Також білоруським повітряним простором користується російська авіація. Поки що це лише варіант із підльотами з території рф, куди після обстрілів вони і вирушають назад. Однак Олег Жданов підкреслив, що частина ворожих пілотів активно тренуються білоруськими літаками, що додає побоювань щодо нових атак.

"Білоруси постійно проводять навчання, — наголошує військовий експерт, — але формування ударного угруповання для входу на територію України наша розвідка не спостерігає".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в армії Білорусі є дуже великий відсоток військовослужбовців, які не бажають ставати учасниками війни в Україні.

Також ми писали про те, що саме, на думку глави українського МЗС Дмитра Кулеби, може стати причиною повноцінного вторгнення військ РБ на українську територію.