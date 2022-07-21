Є дві загрози: військовий експерт розповів, чим Білорусь зараз є небезпечною для України
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Здебільшого північний сусід України здійснює бойове чергування поблизу державного кордону.
Білорусь, яка не визначилася до кінця зі стороною після повномасштабного вторгнення рф, все ще турбує багатьох жителів нашої країни. Не в останню чергу завдяки підозрілій активності військовослужбовців поряд з кордоном України. Однак на думку військового експерта Олега Жданова, на формування повноцінного фронту з ударним угрупованням поки що чекати не доводиться.
Як пояснив фахівець під час інтерв’ю журналістці "1+1" Наталії Мосейчук, на Волинському та Поліському напрямках зараз перебуває шість БТГ білоруської армії, проте вони поки що зайняті виключно несенням бойового чергування. При цьому з боку Білорусі залишається дві вагомі загрози для української території.
Насамперед йдеться про російські комплекси "Іскандер", які розташовані в прикордонних районах Білорусі. З них російські окупанти часто запускають ракети по мирних містах України.
Також білоруським повітряним простором користується російська авіація. Поки що це лише варіант із підльотами з території рф, куди після обстрілів вони і вирушають назад. Однак Олег Жданов підкреслив, що частина ворожих пілотів активно тренуються білоруськими літаками, що додає побоювань щодо нових атак.
"Білоруси постійно проводять навчання, — наголошує військовий експерт, — але формування ударного угруповання для входу на територію України наша розвідка не спостерігає".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в армії Білорусі є дуже великий відсоток військовослужбовців, які не бажають ставати учасниками війни в Україні.
Також ми писали про те, що саме, на думку глави українського МЗС Дмитра Кулеби, може стати причиною повноцінного вторгнення військ РБ на українську територію.