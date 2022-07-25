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Есть несколько недель форы: генерал рассказал, как ВСУ вернуть Херсон

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

Пока россияне заняты поиском резервов, ВСУ могут нанести мощный удар по их позициям в Херсонской области

У Украины есть несколько недель, чтобы нанести мощные удары по позициям россиян на южном направлении, прежде чем россияне смогут собрать новые резервы и бросить их в бой.

Как рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу", в настоящее время в россии каждый регион обязали найти и поставить в строй 500-600 солдат с военным опытом, что в целом позволит собрать около 10-12 тысяч человек.

По его словам, эти свежие силы в первую очередь хотят задействовать в наступлении на Донбассе, но часть непременно направят на Юг.

"И пока россияне формируют резервы, нам следует воспользоваться ситуацией", — говорит он.

Генерал объяснил, что речь не только о локальных ударах, но и о подготовке системных наступательных операций, фланговых ударах и диверсионных операциях.

"Сконцентрировав нужные силы и средства – важно нанести мощнейший внезапный комплексный удар. Чтобы это было не локальное окружение, а глобальное", — сказал он.

Маломуж напомнил, что в Минобороны оценивают численность украинских защитников в миллион человек, и речь не только о ВСУ, но и о полиции, СБУ, Нацгвардии, ГУР и других.

"Понимаю, что руководство вооруженных сил и страны в целом ведет соответствующую подготовку, оценивает возможности. Но тут важен фактор времени", — сказал он.

По его словам, важно помнить, что подготовку к активизации боевых действий ведет не только Украина, но и россия. И если она бросит свои резервы в бой первыми, то военному руководству нашей страны придется как-то на это реагировать и перебрасывать резервы на другие направления.

Генерал считает, что будет лучше, если Украина нанесет удар первой, ведь предпосылки для окружения и освобождения Херсона большие, а россияне уже бояться, что ВСУ отрежут им пути снабжения и отступления.

Он также добавил, что коридор возможностей для такого удара очень узкий, а речь может идти о неделях.

Больше о том, как ВСУ могут выбить россиян с южных областей и как будет проходить освобождение, читайте в материале "Телеграф": Генерал Маломуж: Никакой героической битвы за Херсон от россиян ждать не стоит.

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#Украина #Россия #Херсонская область #Николай Маломуж