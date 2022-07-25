Генерал Маломуж: Никакой героической битвы за Херсон от россиян ждать не стоит

Украинские защитники должны действовать быстро и решительно, считает генерал-лейтенант

Аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ заканчивают или уже закончили подготовку к контрнаступлению на Херсонском направлении.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что до тех пор, пока российская армия будет сохранять способность к наступлению, в масштабном контрнаступлении ВСУ нет никакого смысла.

В свою очередь, советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань отмечает, что переломный момент на фронте Херсонщины уже наступил – и регион может быть освобождена от российской оккупации к сентябрю.

О важности развития наступательных действий на Херсонском направлении "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Игра на опережение

По мнению генерала Маломужа, сейчас стратегия россии – накопить новые силы, новые подразделения. Все регионы, отмечает он, обязали мобилизовать в кратчайшие сроки 500-600 человек с военным опытом. Это позволит стране-агрессору сгенерировать 10-12 тысяч человек.

"В первую очередь их хотят бросить с другими войсками, которые проходят передислокацию (из трех батальонов делают, к примеру, один из-за больших потерь на Донбассе), в наступление на Донецкой области. Но и на юг тоже. И пока россияне формируют резервы, нам следует воспользоваться ситуацией – и развивать контрнаступательные действия на Херсонском направлении. Возможно, также на Запорожском. Там, где мы имеем мощные перспективы. Там, где рф в данный момент не способна усилить свои возможности, подтянуть танки, артиллерию и так далее. И такая ситуация сложилась сейчас именно на Херсонщине", – подчеркивает Николай Маломуж.

Генерал обращает внимание, что уже созданы предпосылки для окружения части российской группировки в районе Высокополья.

И это, безусловно, позитив. Но ни в коем случае нельзя останавливаться, уверен он.

"Следует играть на опережение, – говорит Николай Маломуж. – Продолжать уничтожать инфраструктуру противника. Бить по складам, по мостам – как это делается в случае с Антоновским. Перекрывая оркам кислород в смысле поставок боеприпасов и техники. Отрезая одновременно и пути к отступлению. Всё это создает условия страха и дефицита".

Но важно, акцентирует генерал, не тянуть, пока противник не собрал дополнительные войска. Пока не начал мощное наступление на Донецком направлении, не усилил позиции на юге.

"Продолжая пока тактические наступления, мы должны готовить и стратегические наступательные операции. Воплощая в реальность слова верховного главнокомандующего о скором освобождении юга", — подчеркивает Николай Маломуж.

Россияне побегут или начнут сдаваться

Речь, продолжает генерал, о подготовке системных наступательных операций, о фланговых ударах, о проведении диверсионных операций специальными войсками Украины. Последние, уверен экс-глава Внешней разведки, должны активнее действовать на временно оккупированных территориях. Не где-то локально что-то взрывать (хоть это тоже важно), а планомерно уничтожать склады, мосты, аэродромы, штабы самостоятельно – и наводить на них реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Сконцентрировав нужные силы и средства – важно нанести мощнейший внезапный комплексный удар. Чтобы это было не локальное окружение, а глобальное. По словам главы минобороны Алексея Резникова, у нас до миллиона человек противостоит российской агрессии.

Речь не только о военнослужащих ВСУ. Это и представители нацполиции, и спецподразделения, и спецслужбы, и подразделения Главного управления разведки, Нацгвардии, СБУ и так далее. Они могут действовать нестандартно, мощно, вместе с соответствующими воинскими подразделениями. Естественно, с использованием иностранной техники, особенно ракетных систем, – подчеркивает Николай Маломуж. – Понимаю, что руководство вооруженных сил и страны в целом ведет соответствующую подготовку, оценивает возможности. Но тут важен фактор времени. Да, может у нас еще недостаточно ракет и танков. Но нужно понимать, что силы копим не только мы. И если рф первая бросит в бой свои резервы, нам придется на это реагировать, перегруппировывать свои, перебрасывать их, в том числе на Донецкое направление. Лучше, если первыми нанесем мощный удар именно мы – на юге. Пока россияне и их пособники не пришли в себя после больших потерь в районе Северодонецка и на Луганщине в целом".

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Предпосылки для окружения Херсона, для его освобождения – большие, считает генерал. И россиян уже сейчас боятся, что будут отрезаны от снабжения, что им перебьют пути отступления.

"А когда мы их отрежем реально, они, думаю, будут бежать или сдаваться по полной программе. Никакой героической битвы за Херсон от россиян ждать не стоит. Но для этого нужно создать соответствующие условия. И чем быстрее, тем лучше, – акцентирует Николай Маломуж. – Этот будет и военный, и психологический, и политический успех Украины. Потому что дальше враг побежит из Запорожской области, так как появятся предпосылки для окружения и уничтожения россиян там. А затем дрогнут и другие фронты. Когда оккупанты окончательно поймут, что их стратегические операции провалились, что даже тактические идут вразнос, что их массово уничтожают и берут в плен, наступит тот самый перелом, о котором мы мечтаем. Начало больших перемен, позитивных для нас".

Но важно, подчеркивает генерал, использовать имеющееся окно возможностей. Коридор по времени, отмечает он, чрезвычайно узкий. Речь о неделях.

"Здесь и сейчас россия не готова выставить против нас новые формирования и технику. При этом даже расконсервированные ею старые танки – стреляют и убивают. А если их еще и несколько тысяч – это проблема даже для "Джавелинов" и "Корсаров", которые прекрасно себя показали как убийцы российских танков, – поясняет Николай Маломуж. – Поэтому я и говорю, что действовать следует быстро. При этом, естественно, нельзя афишировать наступления. Как естественно и то, что они должны быть тщательно спланированными".