В сети ходят слухи о первом котле для россиян под Херсоном — что пишут и так ли это на самом деле

Эту информацию активно тиражируют СМИ страны-агрессора, отмечая, что российские власти будут просить "зеленый коридор"

В пятницу, 22 июля, на 149-й день войны в Украине появилась информация, что российские войска попали в котел вблизи села Высокополье в Херсонской области. По разным источникам, в окружении находятся около 2000 военнослужащих вражеской армии. Об этом написали сразу несколько разных каналов, в том числе близких к Офису президента, однако официального подтверждения этого от Генштаба ВСУ еще не было.

Так, сначала сообщение о котле в Высокополье появилось в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Также была опубликована карта, судя по которой россиян взяли в окружение Силы обороны Украины между Высокопольем и Ивановкой.

Российские войска попали в котел между поселками Ивановка и Высокополье

Эту же информацию подтвердил Telegram-канал "Вертикаль", который считают приближенным к Офису президента Украины источником. Там сообщили, что ВСУ берут россиян в оцепление сразу в нескольких селах, однако не уточнили в каких именно.

Тем временем, украинские военные обозреватели и аналитики написали о том, что такая ситуация в северной части Херсонской области была прогнозирована. В частности, как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в такой ситуации российские военные оказались еще в начале июля, а сейчас они очень просят "зеленый коридор", чтобы выйти.

"Да, это правда. Российские оккупанты, окруженные в Высокополье, запрашивают "зеленый коридор". Точнее, не просто требуют, а требуют уже не первый раз. Как думаете, дать им "зеленый коридор" в Высокополье или вспомнить ублюдкам Зеленополье?", — поставил риторический вопрос Коваленко.

Военный эксперт Константин Машовец в свою очередь написал, что ничего нового в Высокополье не случилось, однако он крайне скептически относится к тому, что это подают как факт.

"Не понял… Что это за хайп с Высокопольем на Бериславском направлении…? Чего это все "возбудились"…? Что там нового случилось…? Я же писал про эти трабли россиян еще несколько дней назад… На мой взгляд, информация об окружении доли сил противника на этом участке пока...выглядит довольно сомнительно. Да, противник стремится удержать свои позиции южнее дороги Ивановка — Высокополье, в районе Ольгино любой ценой, но я не думаю, что окружение подразделений противника в Высокополье является уже фактом...", – написал Машовец.

Дошла эта информация и до российских СМИ, написавших о "первом котле, в который попала армия РФ". По их данным, в котле находятся около 2000 российских солдат. И теперь российские власти будут просить о "зеленом коридоре" у командования ВСУ. Для этого уже созвали российский Совбез, а рупор кремля дмитрий песков пообещал реагировать быстро.

Данные о котле возле Высокополья, распространяемые российскими СМИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории временно оккупированного россиянами города Херсона раздался мощный взрыв. По предварительной информации, громко было вблизи местного супермаркета "Эпицентр", где находилось скопление вражеской техники.