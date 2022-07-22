Война — день 149: оккупанты увязли на Донбассе, переговоры по зерну в Турции

Оперативно о главном за 22 июля

Российские захватчики на протяжении 149 дней ведут широкомасштабное вторжение в Украину. Украинские защитники стойко защищают позиции на Донбассе, где оккупанты усилили давление на Бахмутском направлении. Тем не менее российская армия завязла в этом регионе, считают аналитики. Из-за провалов на фронте россияне варварски обстреливают украинские города, в частности под удары попали Харьков и Николаев, по которому захватчики выпустили 7 ракет. Накануне Евросоюз ввел новые санкции против российских компаний и граждан. Кроме того, 22 июля планируется подписание документов по "зерновому коридору" с участием представителей Украины, россии, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом твердят турецкие СМИ.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 22 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты в ночь на пятницу вновь обстреляли из РСЗО город Никополь Днепропетровской области.

С главными новостями за 19 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 146: Рада уволила Баканова, а оккупанты "огневым валом" штурмуют Донбасс".

Важная информация за 20 июля доступна в сводке за среду: "Война — день 147: оккупанты нацелились на 2 города на Донбассе, пока путин ищет оружие в Иране".

Что произошло 21 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за четверг: "Война — день 148: звездный час HIMARS и новое оружие для Украины".