Одесса под угрозой? На Западе озвучили тревожный для Украины сценарий войны

В россии желают отрезать Украину от Черного моря полностью

Одесса, регулярно страдающая от ракетных ударов российских оккупантов, может стать следующей целью неумного аппетита кровавого диктатора путина. При этом Кремлю придется дать старт новому витку полномасштабной войны, что может произойти уже в 2023 году.

О таком малоприятном сценарии для Украины пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным западного чиновника. За рубежом регулярно оценивают все возможные варианты развития войны, и один из них — попытка армии рф полностью отрезать нашей стране доступ к Черному морю.

В планах российского президента путина до сих пор остается желание держать под контролем все южное побережье Черного и Азовского морей. Для этого ему понадобится захват всех южных областей Украины, включая Николаевскую и Одесскую, которые по-прежнему достойно держат удар перед лицом военной опасности.

Одесса же является важнейшим транспортным узлом для экспорта и импорта товаров. Через ее порты проходит 1/6 мировых поставок кукурузы и 1/8 часть пшеницы.

"Предполагается, что в следующем году они могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением, — поделился с журналистами данными разведками чиновник. — И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей — свежих людей, хорошо обученных людей — чтобы попытаться пережить это".

Впрочем, стоит отметить, что россия уже не столь рьяно пытается подобраться к Одессе, как это было в первые месяцы войны. Этому способствуют и частые штормы на Черном море, и уничтожение крейсера "Москва", и рьяные битвы за Змеиный остров.

"Россиянам будет трудно войти и взять Одессу, особенно с западными системами обороны, которые могут поставить российский флот в безвыходное положение", — считает экс-сотрудник Пентагона Джим Таунсенд.

Однако отрицать, что Одесская область может расцениваться Кремлем, как еще один "лакомый кусочек" Украины, невозможно. Поэтому сейчас важно не допустить ошибок в открытии транспортных морских коридоров для вывоза зерна из Одессы, а также побыстрее продвинуться на оккупированной Херсонщине, освободив областной центр от оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что о вероятности нападения на Одессу говорят и в Институте изучения войны (США). Это может произойти, если россиянам удастся хорошо закрепиться на временно оккупированных территориях южных областей, а после начать продвижение вперед.

Тем временем на Херсонщине у оккупантов уже началась паника, в особенности после точных попаданий ВСУ по Антоновскому мосту и расположению российских военных рядом.