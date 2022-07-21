Одесса под прицелом: военный эксперт объяснил, откуда россияне бьют по городу и что может защитить

Россияне используют для своих атак и корабли, и авиацию

Оккупанты в последнее время зачастили с ракетными атаками по территории Одесчины. И хотя власти считают, что это — лишь очередная попытка запугать мирное население, прикрыть область и главную "жемчужину" побережья, саму Одессу", пока могут только средства противовоздушной обороны. По словам военного эксперта Олега Жданова, это продолжится до получения Украиной современных противоракетных комплексов.

Такое мнение специалист высказал во время интервью с журналистской "1+1" Натальей Мосейчук в ее программе "Право на владу". Жданов считает, что пока полноценно перекрыть доступ российским ракетам к одесской инфраструктуре ВСУ не могут.

Основных направлений, с которых атакую Одессу, два — это Каспийское море и побережье Крымского полуострова. Снаряды выпускает как военная авиация, так и корабли, объясняет эксперт. Чаще всего речь идет о ракетах "Оникс".

"Это П-800, которые используются противокорабельными комплексами "Бастион", — говорит Олег Жданов. — Они находятся в северно-западной части полуострова Крым, и оттуда они достают до Одессы".

К сожалению, пока украинская армия не способна полностью перекрыть доступ российским войскам в плане ракетных атак по региону. Главное, что может уберечь как Одесчину, так и Николаевщину (тоже регулярно страдающую от вражеских обстрелов) — это современные противоракетные системы.

При этом Жданов подчеркивает, что нынешняя ситуация на фронте и регулярные поставки западного оружия все равно изменили ситуация на южном фронте. Прежде всего — ослаблен Черноморский флот, который в этой ситуации является настоящей "лакмусовой бумажкой".

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"Когда только начались переговоры насчет передачи нам "Гарпунов", эскадра отошла на 300 км. Как только мы начали переговоры про ракеты ATACMS, большая часть флота пошла на Новороссийск. Потому что мы достаем", — заявил военный эксперт.

Таким образом часть давления на Одесскую и Николаевскую область была автоматически "снята".

Стоит отметить, что сейчас в акватории Черного моря находится всего три единицы Черноморского флота рф. Лишь два из них являются ракетными носителями. Такая ситуация связана еще и с бушующим в море штормом, который мешает нормальному перемещению кораблей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне накануне ударили по Одессе после того, как потеряли на Херсонщине один из истребителей благодаря прицельной работе украинских военных. Вполне вероятно, что одесский регион является для них мишенью для мести.