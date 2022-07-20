Россияне потеряли истребитель и ударили ночью по Одессе: подробности

Оккупационная армия не оставляет в покое юг страны

Ночь с 19 на 20 июля на Одесчине прошла не совсем спокойно. Временами сон мирных жителей прерывали звуки воздушных тревог, а в одном из районов спокойную ночь нарушил взрыв ракеты. К счастью, раздался он в складском помещении, а не в жилом доме.

Об этом проинформировали в пресс-центре оперативного командования "Юг" утром 20 июля. Как сообщают военнослужащие, происшествие прошло без человеческих потерь.

Склад, который уничтожила очередная крылатая ракета противника, был заброшен, именно это уберегло от увеличения количества пострадавших от рук россиян украинцев. Известно, что из-за попадания снаряда загорелось само помещение и находящийся рядом старый мусор, однако усилиями спасателей все удалось быстро ликвидировать.

Стоит отметить, что россияне не жалеют собственную авиацию. Одесскую область ночью они атаковали с воздуха — выпуская ракеты с истребителя Су-35. При этом ранее днем точно такое же судно навсегда "приземлили" наши зенитчики на территории временно оккупированной Херсонщины.

Так выглядит вражеский Су-35

Изначально россияне выпустили по нашим самолетам сразу три крылатых ракеты, надеясь навредить, но поплатились за свое нежелание просчитывать ходы наперед. К сожалению, пилот вражеского истребителя успел катапультироваться. Однако еще один самолет можно с легкостью вычеркнуть из списка обеспечения армии противника.

Кроме самолета за предыдущие сутки наши защитники смогли уничтожить на юге еще две гаубица — "Мста-Б" и "Гвоздика", беспилотник, РСЗО "Град", три автомобиля, а также один из полевых складов оккупантов.

Напомним, накануне в оккупированном Херсоне раздалось несколько громких взрывов. Часть из них была зафиксирована рядом со стратегически важным Антоновским мостом.

Также "Телеграф" рассказывал, какой привет путинским политикам передавали херсонские партизаны.