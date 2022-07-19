На Херсонщине партизаны передали "привет" путинскому смотрящему за ОРДЛО (фото)
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Херсонцы не устают работать против оккупационного режима
Во временно оккупированном Херсоне, к освобождению которого от российской навалы активно готовятся украинские военнослужащие, появились листовки, адресованный первому замглавы администрации президента рф сергею кириенко. Местные партизаны в своем приветствии предупреждают чиновника об единственно возможном исходе его судьбы — неминуемой гибели.
Фотографии с херсонских улиц разместили в Telegram-канале "Труха Херсон". Администраторы паблика поддерживают подобную инициативу, приглашая путинского подпевалу на концерт покойного Кобзона.
Листовки получились весьма емкими и одновременно информативными.
"Второго шанса не будет! сережа, тебя сливают. А мы просто убьем!" — обещает надпись.
Также на послании размещено фото кириенко с прицелом на лбу, что достаточно четко демонстрирует позицию херсонцев.
Где именно размещены эти листовки, не сообщается, однако можно предположить, что российские оккупанты их заметят в обязательном порядке.
Отметим, что сергей кириенко не только работает в администрации диктатора путина, но и считается "смотрящим" за временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что 19 июля в Херсоне прогремело несколько взрывов в районе стратегически важного Антоновского моста. Этот объект россияне могут использовать для своего отступления, когда ВСУ приблизятся максимально близко к городу. Оккупанты, конечно же, винят в обстреле украинских служащих.
Официального подтверждения атаки со стороны Украины не было. Вместе с этим на Херсонщине регулярно взлетают на воздух склады с российскими боеприпасами.