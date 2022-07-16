В ВСУ рассказали об "уверенных шагах" по освобождению Херсонщины: детали

В ОК "Юг" объяснили, почему не торопятся озвучивать хорошие новости с фронта

Украинские войска делают уверенные шаги по освобождению южных областей нашей страны от российских захватчиков.

Как сообщила глава пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы тем, кто подает позитивные новости.

"Поверьте, эти шаги очень уверенные и именно поэтому они делаются в тишине и некой таинственности. Чтобы закрепиться на этих территориях и потом сообщить о своих победах", — сказала она.

Также Гуменюк отметила, что во время зачистки территории Потемкино, ВСУ нашли неповрежденную бронемашину противника, которая уже стала собственностью украинских военных. Однако она подчеркнула, что враг может оставить после себя и более опасные "сюрпризы".

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял, что оккупанты активно укрепляются на Антоновскому мосту в Херсоне, что может свидетельствовать о том, что они готовятся к возможному отступлению и не хотят, чтобы ВСУ отрезали их от единственного быстрого способа перейти через Днепр.