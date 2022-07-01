Одесса – не "русский мир": Труханов рассказал, как стоит называть город

Городской глава призвал наконец поверить, что Одесса является частью Украины

Одесса является мультикультурным городом, в котором живут представители 130 национальностей, однако идентифицировать его, как часть "русского мира" нельзя.

Как рассказал городской глава Геннадий Труханов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, ему бы хотелось, чтобы Одессу воспринимали, как интеркультурную столицу Украины.

Он отметил, что Одесса является европейским городом, однако до 2014 года она была ориентирована на российских туристов, на что работала вся туристическая инфраструктура. Кроме того, в портах области работали с российским капиталом, что влияло на формирование города.

"Если серьезный вопрос трансформировать в одесскую шутку, то и Куршавель можно назвать российским городом, потому что там доминирует "русский мир"… Или, допустим, Турцию, где сегодня преобладают российские туристы", — сказал Труханов.

Кроме того, он добавил, что одесситам неприятно слышать обвинения в "русофилии" и призвал наконец поверить в то, что Одесса является частью Украины.

Как сообщалось ранее, в июне Труханов заявил, что не поддерживает переименование Пушкинской улицы. Кроме того, он заявил, что его "беспокоит рост ненависти ко всему русскому".