Одеса – не "русскій мір": Труханов розповів, як варто називати місто

Міський голова закликав нарешті повірити, що Одеса є частиною України.

Одеса є мультикультурним містом, в якому мешкають представники 130 національностей, проте ідентифікувати його як частину "русского міра" не можна.

Як розповів міський голова Геннадій Труханов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, йому хотілося б, щоб Одесу сприймали як інтеркультурну столицю України.

Він зазначив, що Одеса є європейським містом, проте до 2014 року вона була орієнтована на російських туристів, на що працювала вся туристична інфраструктура. Крім того, у портах області працювали з російським капіталом, що впливало на формування міста.

"Якщо серйозне питання трансформувати в одеський жарт, то й Куршавель можна назвати російським містом, бо там домінує "русскій мір"… Або, припустімо, Туреччину, де сьогодні переважають російські туристи", — сказав Труханов.

Крім того, він додав, що одеситам неприємно чути звинувачення у "русофілії" і закликав нарешті повірити в те, що Одеса є частиною України.

Як повідомлялося раніше, у червні Труханов заявив, що не підтримує перейменування Пушкінської вулиці. Крім того, він заявив, що його "турбує зростання ненависті до всього російського".