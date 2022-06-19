"Турбує ненависть до російського": Труханов ошелешив заявою про перейменування вулиці в Одесі

При цьому міський голова Одеси згадав про удари російських військ у місті

Міський голова Одеси, яку росіяни криють ракетами від початку вторгнення в Україну, Геннадій Труханов здивував заявою, що він не підтримує перейменування вулиці Пушкінської у місті. Ба більше, його "турбує зростання ненависті до всього російського".

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню The New York Times. При цьому Труханов зазначив, що росіяни вбивають українців в Одесі та знищують об'єкти інфраструктури.

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Коли журналісти запитали у градоначальника Одеси, чи підтримав би він перейменування вулиці Пушкінської у самому центрі міста, то відповідь мера була вкрай однозначною: "Ні. Я цього не підтримав би. Одеса – інтеркультурна столиця України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського".

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При цьому в тому ж інтерв'ю Труханов говорив про те, що шлях росіян — це вбивства та смерть, й він не виключає, що російський кривавий диктатор володимир путін може віддати наказ про удар по центру Одеси.

"Той, хто здатний на Бучу, на Маріуполь, на те, що відбувається дорогою в Миколаєві, здатний на все", — сказав він, підкресливши, що цьому українців навчила війна.

Варто зазначити, що вулиця Пушкінська знаходиться в центрі Одеси. Вона починається з Думської площі та закінчується перетином із вул. Пантелеймонівською та Привокзальною площею. На карті міста вона з'явилася у 1827 році. Знаменита ця вулиця тим, що на ній жив російський поет Олександр Сергійович Пушкін.

Вулиця Пушкінська в Одесі на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одеситів попередили про можливі плани росіян, зокрема, ймовірність висадки ворожого десанту.