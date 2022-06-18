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Подробиці нічного удару по Одесі: до міста долетіли не всі російські ракети

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ракети запускалися з окупованого Криму Новина оновлена 18 червня 2022, 08:11
Ракети запускалися з окупованого Криму

Обійшлося без постраждалих та руйнувань

Представники оперативного командування "Південь" відзвітували про ракетний удар по Одесі, який стався в ніч із 17 на 18 червня. Як виявилося, прильоту все ж не сталося завдяки старанням наших військовослужбовців, які керують системами протиповітряної оборони.

Більше інформації повідомляє "Суспільне Одеса". Такі ж дані підтвердив у ранковому зверненні і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Чому росії не виграти війну проти України?

Попри мінімум два потужні вибухи, які чули жителі Одеси та найближчих приміських районів, російська атака закінчилася безуспішно для супротивника. Наша система ППО відпрацювала зі стовідсотковою точністю, вразивши обидві ракети марки "Онікс", випущені по інфраструктурі міста.

Ракета Онікс
Так виглядає ракета "Онікс"

Слід додати, що снаряди було випущено з території окупованого Кримського півострова.

"Онікс" є ще радянською розробкою та вважається універсальною надзвуковою ракетою. Зазвичай подібні складно відстежуються за допомогою систем ППО, але цього разу українські військовослужбовці перевершили себе.

Нагадаємо, що сигнал про повітряну тривогу пролунав в Одесі вже після вибухів.

Цілком ймовірно, що така ракетна атака пов’язана з окремими успіхами ЗСУ на різних ділянках фронту. Так, напередодні "Телеграф" повідомляв про знищення військової бази окупантів на території Донецька.

Також ми писали подробиці поразки російського корабля "Василь Бех" в акваторії Чорного моря. До речі, судно пішло на дно.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #ППО #Війна #Ракета #Ракетний удар