По Одесі вночі вдарили російськими ракетами, є приліт: що відомо

Інформації про постраждалих поки що не надходило

У суботу, 18 червня, після другої години ночі жителі Одеси та найближчого передмістя чули серію вибухів. Після них увімкнувся сигнал повітряної тривоги, що підтверджує ракетний удар по місту.

За інформацією Telegram-каналу "Одеса INFO Новини", без прильоту все ж таки не обійшлося, хоча початково багато джерел і писали про успішну роботу засобів ППО. Втім, у мережі з’явилося відео, на якому добре видно сам момент влучання снаряда по одеській інфраструстурі.

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Слід зазначити, що ні місцева влада, ні представники оперативного командування "Південь" поки що офіційно не коментували ситуацію. Втім, на відео добре чути кілька гучних вибухів.

Інформацію про вибухи підтверджує кореспондент "Телеграфа". Те, що сигнал тривоги спрацював тільки після безпосереднього удару, може говорити про використання того виду крилатих ракет, котрий складно відслідковується.

До речі, це вже далеко не перший ракетний удар по Одещині за останній тиждень. Раніше ми повідомляли про вибухи, які днями пролунали в області. На щастя, ракети, випущені із Криму, встигли перехопити місцеві засоби ППО.

Нинішня атака, цілком імовірно, може бути помстою українцям за підбиття російського буксира "Василь Бех" у Чорному морі. До слова, в ОК "Південь" заявили, що корабель таки пішов на дно.