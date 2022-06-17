У Донецьку знищено військову базу бойовиків "Кальміус": подробиці (фото, відео)

В окупованому Донецьку знищено базу бойовиків

У тимчасово непідконтрольному Донецьку ввечері 17 червня відбулася серія сильних вибухів на військовому об’єкті.

Як повідомляє видання Донпрес, у місцевих телеграм-каналах кажуть, що снаряди прилетіли до району між колишнім Північним автовокзалом та вулицею Молодих шахтарів у Київському районі міста.

Зазначається також, що там була військова база підрозділу бойовиків т.зв. "днр" "Кальміус", що саме там вибухнуло, залишається тільки припускати, але місцеві жителі стверджували, що детонацію боєприпасів довелося слухати протягом тривалого часу.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 червня ЗСУ завдали удару по російському буксиру "Василь Бех", який перевозив зенітний комплекс "Тор" та особовий склад окупаційної армії на острів Зміїний. Судно після цього затонуло.

Пізніше стало відомо, що удар був завданий протикорабельною ракетою Harpoon, а загинули щонайменше 18 людей екіпажу. Усього судно повинне мати екіпаж у складі 26 моряків, проте що сталося з рештою, залишається невідомим. Ймовірно, їх теж було ліквідовано.