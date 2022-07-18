россия нацелится на Одессу: аналитик ISW назвала условие

Враг не готов напасть на Одессу, но продолжает "кошмарить" ее ракетами

россия не меняет намерений и если они укрепятся на юге Украины, то следующей станет Одесса — в этом уверена аналитик американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева.

Аналитик родом из Северодонецка в интервью "Украинской правде" рассказала, что речь идет не о сакральности Одессы для россиян, ведь они умеют менять приоритеты. Одесса находится в выгодном положении на карте.

Наталья подчеркивает — с военной точки зрения россия сейчас не может захватить город, но использует ракетные удары. По мнению аналитика говорить про Одессу слишком рано, пока россия сосредоточена на Донбассе. Но цели это не меняет — следующей после укрепления на юге станет атака на Одессу. Захват города нужен им не только для доминирования на юге Украины и в Черном море — у него есть дополнительное значение в контексте Молдовы и Приднестровья.

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На сейчас до Одессы руки оккупантов могут достать только ракетами — в Черном море продолжают находиться вражеские корабли — два из них ракетные с 16 крылатыми "Калибрами" на борту, также наблюдаются три больших десантных корабля. Часть кораблей из акватории Черного моря (из порта Севастополя) враг перевел в Новороссийск.

Риск ракетного обстрела высокий, но угрозу окружающим несут также и мины. В прибрежных районах они могут натворить бед — море бушевало два дня и часть мин могло прибить к берегу.

Ранее Институт изучения войны в картах боевых действий отмечал, что несмотря на заявленное окончание оперативной паузы массовой активизации наступлений не наблюдается — враг атакует в направлении Северска, Бахмута и Авдеевки.