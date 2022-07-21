"Золотой" удар по россии: ЕС вводит новые санкции против российских компаний и граждан

Персональные санкции затронули даже пропутинских актеров

В четверг, 21 июля, на 148-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Евросоюз ввел 7-й пакет санкций в отношении россии.

Согласно опубликованному документу, вводится запрет на "прямой и косвенный" импорт российского золота и заморозку активов "Сбербанка". Кроме того, ограничения касаются и ряда известных россиян.

В "черном списке" ЕС оказались некоторые русских актеры, политики, бизнесмены, родственники олигархов, на которых те переписывают имущество. В частности, ЕС ввел персональные санкции против:

первого заместителя премьер-министра рф андрея белоусова;

мэра москвы сергея собянина;

актеров владимира машкова и сергея безрукова;

сына главы ростеха сергея чемезова;

депутата госдумы адама делимханова.

Также введены ограничения против фонда "русский мир", россотрудничества и т.д. Подсанкционным стал байкерский клуб "Ночные волки", прославляющий путина и "русский мир".

Кроме того, 7-й пакет санкций закрыл недочеты предыдущих. К примеру, россияне не смогут пользоваться не только европейскими портами, но и шлюзами.

Добавим, что самым сильным ограничением в этом пакете стал запрет на импорт золота в ЕС. Евросоюз больше не будет покупать не только российские золотые слитки, но и ювелирные изделия. В 2021 году бюджет рф пополнился на 19 миллиардов долларов за счет продажи золота, большая часть которого "уходила" в европейские страны.

Ранее сообщалось, что США ослабили санкции против россии в некоторых сферах.

Напомним, в июле Канада усилила санкционное давление на рф.