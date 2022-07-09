Заговор против путина и здоровье хозяина Кремля: какие есть странности и при чем здесь санкции

Спекуляции на тему о здоровье путина имеют как политический, так и медицинский подтекст

Не первый месяц ходят слухи о проблемах со здоровьем российского диктатора владимира путина.

А вероятности "дворцового переворота" активно начали обсуждаться вскоре после широкомасштабного вторжения россии в Украину.

И каждое новое появление путина на людях или его очередные нелепые заявления, как недавние, о том, что россия якобы не воюет с Украиной всерьез, лишь подливают масла в огонь. Тему слухов вокруг путинского здоровья и заговора против хозяина Кремля "Телеграф" обсудил с директором Института политического анализа и международных исследований Сергеем Толстовым.

В поведении путина наблюдается слишком много странностей

"Вопрос о личной роли путина в войне рф против Украины – вполне уместен и понятен, учитывая то факт, что политика и судьба россии на данном этапе определяется одним лицом, сконцентрировавшим огромную и ничем не ограниченную власть, – отмечает Сергей Толстов. – Многочисленные же спекуляции на тему о здоровье путина имеют как политический, так и медицинский подтекст".

В политическом отношении, поясняет эксперт, распространение слухов о смертельном недуге путина призвано подорвать представление о стабильности российского властного режима.

"Это считается важным и полезным как для подкрепления решимости народа Украины оказывать сопротивление российскому вторжению, так и для подрыва имиджа (в аспектах легитимности, законности, стабильности) российской власти в восприятии мировой общественности. Но до сих пор нет никаких твердых оснований считать, что версия о смертельной болезни путина имеет под собой реальные основания", – подчеркивает Сергей Толстов.

Впрочем, продолжает он, дискуссия, как о физическом, так и о ментальном здоровье путина, имеет вполне реальные поводы.

"В поведении путина действительно наблюдается слишком много странностей – от километровых столов для встреч с зарубежными лидерами (впрочем, такая практика носила избирательный характер) до жестких карантинных ограничений в отношении лиц, с которыми разрешен физический контакт. Но всё это скорее указывает на проблемы с иммунитетом и на сверхусилия для предотвращения попыток отравления, чем на присутствие смертельного недуга", – считает эксперт.

Хотя бардака в россии достаточно, но на развал кремлевской медицины рассчитывать всё же не стоит, отмечает Сергей Толстов.

По его мнению, если путин продолжит находиться при власти в течение еще хотя бы года, этого вполне хватит, чтобы война на истощение нанесла Украине огромный ущерб.

"Кстати, военная разведка ГУР МО Украины предполагает как раз такие сроки, – акцентирует эксперт. – Поэтому с точки зрения политического планирования на версию о смертельном недуге рассчитывать контрпродуктивно. Если Украина выдержала первые четыре месяца войны, сумела удержать 80% своей территории, и уже понятно, что путин не намерен прекращать военные действия, исходить нужно из того, что война будет продолжаться долго. Поэтому рассчитывать нужно не на счастливую случайность (магическое избавление от смертельной опасности), а на максимальное обеспечение обороноспособности, долгосрочный перевод экономики на военные рельсы, рационализацию логистики и мобилизацию внешней помощи".

В окружении путина у всех сейчас "взгляды путина"

Что касается "дворцового переворота", – это, как говорится, всегда может быть, а может и не быть, считает директор Института политического анализа и международных исследований.

"Если путина заменит экс-директор ФСБ (1999-2008), секретарь Совбеза рф (с 12 мая 2008 года) Николай Патрушев, который вероятно является самой сильно фигурой в его окружении, курс на войну вряд ли будет отменен. Но, возможно, начнутся какие-либо заинтересованные переговоры со спецслужбами и администрацией США. Хоть Патрушев имеет репутацию ястреба, но, вероятно, меньше подвержен идеологическим маниакальным планам восстановления СССР, нежели путин, – поясняет Сергей Толстов. – Несмотря на обилие экспертов по разведке и кремленологов, практически никто не может предложить сколько-нибудь реальные разработки о политических взглядах лиц в окружении путина. Рискну предположить, что у всех у них сейчас "взгляды путина", и так будет до тех пор, пока путин будет находиться у власти. При этом сам путин, судя по всему, свой курс пока корректировать не намерен".

Возможности "дворцового переворота", по мнению эксперта, нивелируются политикой санкций, введенных против всей российской верхушки без разбора.

"Под санкции попали и те, кто выступил против войны рф против Украины, уехал из россии и даже потерял бизнес. Типа банкира Тинькова.

Такая санкционная политика консолидирует российскую верхушку и делает идею заговора против путина не только крайне опасной в плане его организации, но и бессмысленной с политической точки зрения", – аргументирует Сергей Толстов. – В данном случае я полностью согласен с российским экономистом и политическим экспертом Владиславом Иноземцевым, что политика санкций в отношении рф должна предполагать некое разделение и избирательность в отношении лиц и бизнес-структур, которые не поддерживают политику Москвы, выступают против войны и так далее. В этом отношении в качестве позитивного примера Иноземцев ссылается на санкции против Слободана Милошевича (президент Сербии в 1989-1997 годах, а затем президент Союзной Республики Югославия в 1997-2000 гг), которого в итоге выдали Гаагскому трибуналу именно новые власти СР Югославия. Иными словами, политика санкций в отношении рф должна провоцировать раскол, а не консолидацию администрации, армии и бизнеса, которые окажутся под санкциями независимо от позиции и линии поведения из отдельных представителей".

Ну и, разумеется, в нынешних условиях военная помощь Украине должна быть достаточной, чтобы уравновесить конвенциональные военные возможности армии рф, уверен эксперт.

"Это – единственный реальный "черный лебедь", который может помочь украинской стороне добиться хотя бы прекращения российского наступления и поставить вопрос о возвращении части оккупированных территорий", – резюмирует Сергей Толстов.