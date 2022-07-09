Змова проти путіна та здоров’я господаря Кремля: які є дива і до чого тут санкції

Спекуляції на тему про здоров’я путіна мають як політичний, так і медичний підтекст

Не перший місяць ходять чутки про проблеми зі здоров’ям російського диктатора володимира путіна.

А ймовірнвістьості "палацового перевороту" активно почали обговорюватись невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

І кожна нова поява путіна на людях або його чергові безглузді заяви, як недавні про те, що росія нібито не воює з Україною всерйоз, лише підливають олії у вогонь. Тему чуток навколо путінського здоров’я та змови проти господаря Кремля "Телеграф" обговорив з директором Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергієм Толстовим.

У поведінці путіна спостерігається дуже багато дивного

"Питання про особисту роль путіна у війні росії проти України — цілком доречне і зрозуміле, враховуючи той факт, що політика і доля росії на даному етапі визначається однією особою, яка сконцентрувала величезну і нічим не обмежену владу, — зазначає Сергій Толстов. — Численні ж спекуляції на тему про здоров’я путіна мають як політичний, так і медичний підтекст.

У політичному відношенні, пояснює експерт, поширення чуток про смертельну недугу путіна покликане підірвати уявлення про стабільність російського правлячого режиму.

"Це вважається важливим та корисним як для підкріплення рішучості народу України чинити опір російському вторгненню, так і для підриву іміджу (в аспектах легітимності, законності, стабільності) російської влади у сприйнятті світової громадськості. Але досі немає жодних твердих підстав вважати, що версія про смертельну хворобу путіна має під собою реальні підстави", – наголошує Сергій Толстов.

Втім, продовжує він, дискусія як про фізичне, так і про ментальне здоров’я путіна має цілком реальні приводи.

"У поведінці путіна дійсно спостерігається дуже багато дивного – від кілометрових столів для зустрічей із закордонними лідерами (втім, така практика мала виборчий характер) до жорстких карантинних обмежень щодо осіб, з якими дозволено фізичний контакт. Але все це швидше вказує на проблеми з імунітетом і на надзусилля для запобігання спробам отруєння, ніж на присутність смертельної недуги", – вважає експерт.

Хоча бардака в росії достатньо, але на розвал кремлівської медицини розраховувати все ж таки не варто, зазначає Сергій Толстов.

На його думку, якщо путін продовжить перебувати при владі протягом ще хоча б року, цього цілком вистачить, щоб війна на виснаження завдала Україні величезних збитків.

"До речі, військова розвідка ГУР МО України передбачає якраз такі терміни, – наголошує експерт. – Тому з погляду політичного планування на версію про смертельну недугу розраховувати контрпродуктивно. Якщо Україна витримала перші чотири місяці війни, зуміла утримати 80% своєї території, і вже зрозуміло, що путін не має наміру припиняти військові дії, виходити потрібно з того, що війна триватиме довго, тому розраховувати потрібно не на щасливу випадковість (магічний порятунок від смертельної небезпеки), а на максимальне забезпечення обороноздатності, довгострокове переведення економіки на військові рейки, раціоналізацію логістики та мобілізацію зовнішньої допомоги".

В оточенні путіна у всіх зараз "погляди путіна"

Що стосується "палацового перевороту" – це, як кажуть, завжди може бути, а може й не бути, вважає директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень.

"Якщо путіна замінить екс-директор ФСБ (1999-2008), секретар Ради безпеки росії (з 12 травня 2008 року) Микола Патрушев, який ймовірно є найсильнішою фігурою в його оточенні, курс на війну навряд чи буде скасовано. Але, можливо, розпочнуться якісь зацікавлені переговори зі спецслужбами та адміністрацією США. Хоча Патрушев має репутацію яструба, але, ймовірно, менше схильний до ідеологічних маніакальних планів відновлення СРСР, ніж путін, – пояснює Сергій Толстов. – Незважаючи на велику кількість експертів з розвідки та кремленологів, практично ніхто не може запропонувати скільки-небудь реальні розробки про політичні погляди осіб в оточенні путіна. Ризикну припустити, що у всіх у них зараз "погляди путіна", і так буде доти, доки путін перебуватиме при владі. При цьому сам путін, судячи з усього, свій курс поки що коригувати не має наміру".

Можливості "палацового перевороту", на думку експерта, нівелюються політикою санкцій, введених проти всієї російської верхівки без розбору.

"Під санкції потрапили і ті, хто виступив проти війни росії проти України, поїхав з росії і навіть втратив бізнес. Типу банкіра Тінькова.

Така санкційна політика консолідує російську верхівку і робить ідею змови проти путіна не тільки вкрай небезпечною в плані його організації, а й безглуздою з політичної точки зору", – аргументує Сергій Толстов. — У даному випадку я повністю згоден з російським економістом і політичним експертом Владиславом Іноземцевим, що політика санкцій щодо росії повинна припускати певний поділ і вибірковість щодо осіб та бізнес-структур, які не підтримують політику Москви, виступають проти війни і таке інше. У цьому відношенні як позитивний приклад Іноземцев посилається на санкції проти Слободана Мілошевича (президент Сербії у 1989-1997 роках, а потім президент Союзної Республіки Югославія у 1997-2000 рр.), якого в результаті видала Гаазькому трибуналу саме нова влада СР Югославія. Іншими словами, політика санкцій щодо росії має провокувати розкол, а не консолідацію адміністрації, армії та бізнесу, які опиняться під санкціями незалежно від позиції та лінії поведінки з окремих представників".

Ну і, зрозуміло, за нинішніх умов військова допомога Україні має бути достатньою, щоб урівноважити конвенційні військові можливості армії росії, упевнений експерт.

"Це – єдиний реальний "чорний лебідь", який може допомогти українській стороні досягти хоча б припинення російського наступу та поставити питання про повернення частини окупованих територій", – резюмує Сергій Толстов.