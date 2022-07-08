Кто распускает слухи о болезнях Путина и за что на самом деле борются его преемники

Тема, что глава Кремля возможно скоро умрет, уже долгие месяцы горячо обсуждается во многих странах мира

Разговоры о проблемах со здоровьем у российского президента Владимира Путина ходят в последние месяцы с завидной регулярностью. Чаще всего речь идет о якобы серьезной онкологической болезни хозяина Кремля.

В этой связи активно обсуждается и тема вероятных преемников нынешнего лидера РФ.

Что, впрочем, не мешает ему готовиться к саммиту глав государств G20, который в ноябре пройдет в Индонезии, а также периодически появляться на публике.

"Телеграф" с экспертами разбирался, так ли болен Путин, как об этом говорят, какие есть кандидаты на смену, а также – как уход диктатора повлияет на российско-украинскую войну.

Не похоже, что путину прям уж так плохо

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что вбросы о резко ухудшающемся здоровье путина распространяются самим Кремлем, а также ФСБ.

"Делается это для того, чтобы потом путин вдруг бодро появлялся перед телекамерами, опровергая эти слухи, в том числе в иностранной прессе. И таким образом подтверждая свое хорошее самочувствие, физическую и психологическую форму и так далее. Ну и традиционная фсбшная тактика – напустить побольше тумана, запутать противника, задурить всем голову, – поясняет эксперт. – Во время того же недавнего экономического форума в Санкт-Петербурге президент рф часами сидел и отвечал на вопросы. Да и на камеру в последнее время отрабатывает чуть ли каждый день".

По мнению Максима Яли, если говорить о вероятном уходе путина (по разным причинам), наиболее вероятным кандидатом на смену является секретарь Совбеза РФ – Николай Патрушев.

"При этом никаких кардинальных изменений на украинском направлении это не принесет. Воинственное крыло российских ястребов удерживает крепкие позиции. И если кто сменит Путина – то именно представитель данного крыла. Как следствие – война против Украины будет продолжаться", – отмечает политолог.

В России бьются не за место Путина, а за потоки и влияние

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что о путинских преемниках пока говорить рано.

"В рф идет конкуренция между разными группами влияния, политиками и чиновниками, которые имеют отношение к выработке решений, к ряду направлений, в том числе к распределению финансовых потоков", – поясняет эксперт.

По мнению Олеси Яхно, если взять такие центры конкуренции, группы влияния, то можно обозначить следующие.

Во-первых, группа экс-премьера, нынешнего первого заместитель главы администрации президента рф 59-летнего Сергея Кириенко, являющегося также куратором захваченных территорий.

Человек, который занимает такой пост, серьезно влияет на процессы внутри и вне страны, подчеркивает аналитик.

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Вторая группа – госдумовцы. Тот же председатель Госдумы 58-летний Вячеслав Володин, который недавно пугал Америку возвращением Аляски, явно хочет больше влияния. Потому что высший законодательный орган РФ сам по себе ни на что не влияет, а лишь выполняет указания Кремля.

"И в этом смысле Володин, думаю, борется за доступ к Путину. Чтобы получить возможность отвечать за какие-то "хлебные" направления", – отмечает Олеся Яхно.

Есть группа силовиков, абсолютно разных. С одной стороны – министр обороны рф 67-летний Сергей Шойгу.

С другой – представители спецслужб во главе с тем же бывшим директором ФСБ (1999-2008), а ныне секретарем Совбеза (с 12 мая 2008 года) 70-летним Николаем Патрушевым.

"В информпространство периодически запускается информация (вряд ли правдивая), что Патрушев хочет стать премьером (вместо нынешнего председателя правительства 56-летнего Владимира Мишустина). Значит, он участвует в процессе конкуренции, который есть внутри российской политики. Но конкуренции не столько за позицию путинского преемника, сколько за возможность здесь и сейчас больше влиять на отдельные направления. И те, кто такие слухи запускает, либо хотят не дать Патрушеву усилиться, либо просто проверяют реакцию – и его, и Путина на такого рода вбросы", – считает аналитик.

Обострение под выборы и туманное будущее

Подобной информации, акцентирует Олеся Яхно, становится всё больше в связи с тем, что в сентябре будет так называемый единый день голосовании – выборы по всей РФ, в разные органы власти. И многие хотят побороться за то, чтобы вести эти процессы, зарабатывать на этом. Это именно такой уровень, а не уровень борьбы за статус преемника, уверена эксперт.

"К примеру, в The Times вышла статья под названием "Соратники Путина борются за украденное украинское зерно". Пишут, что именно Володин и Кириенко конкурируют за то, кто будет зарабатывать на ворованном украинском зерне", – рассказывает Олеся Яхно. Стоит отметить, что между Володиным и Кириенко кошка пробежала еще в 2016 году, когда последний занял пост первого в Кремле.

По ее словам, российские политики, чиновники понимают, что чем больше влияния – тем больше шансов в будущем на что-то претендовать.

"Но сейчас, как мне кажется, вопрос преемника не стоит. Скорее идет конкуренция за ресурсы (их становится меньше, как и денег) и доходные направления", – говорит аналитик.

Олеся Яхно также обращает внимание, что пока никто не понимает, что будет происходить в рф далее, каким будет формат власти.

"Те изменения в Конституцию, которые Путин протянул летом 2020 года, подразумевали создание некого нового органа, который позволит ему фактически править пожизненно. Но с началом горячей фазы войны тема зависла, – отмечает эксперт. – Никто не знает, как далее сложатся правила игры. Будет ли преемник, или всё пойдет как-то иначе. Возможно, если начнутся реальные экономические проблемы, придется договариваться с Западом. Искать приемлемую для него фигуру во главе РФ, а не действовать чисто в рамках внутрироссийской конкуренции. Именно поэтому я считаю, что сейчас рано говорить о преемнике. Но то, что идет конкуренция между рядом сильных фигур, которые я указала, – факт".

Нынешняя нацистская россия – это не только Путин

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отмечает, что слухи о плохом здоровье хозяина Кремля, как и предположения о том, что ближайшее окружение Путина вот-вот его физически устранит, ходят давно. Однако надежных утверждений ни первого, ни второго нет.

"Следовательно, надеяться на то, что завтра или послезавтра утром мы проснемся и увидим условное "Лебединое озеро" на экранах наших телевизоров (его в советские годы запускали после смерти очередного генсека), не стоит, – считает эксперт. – Кроме того, следует учитывать, что Путин не стал бы фюрером 2.0 и военным преступником №1 в мире, если бы подавляющее большинство граждан Российской Федерации и вся политико-бизнесовая элита, а также большинство моральных авторитетов (спортсмены, художники, актеры, певцы и т.д.) его не поддерживали. Нынешняя нацистская Россия состоит из главаря рашистской преступной группировки – Путина, тысяч минипутиных на всех властных постах, а также миллионов безмолвных марионеток – зазомбированных россиян, которые как те крысы из известной сказки, шедшие на погибель за свирелью, с истерическими улыбками лезут в пропасть за своими правителями. Следовательно, устранение любым способом главаря ничего коренным образом не изменит на территории, которую сейчас контролирует Москва. Найдется Путин №2, условный Кириенко, Медведев, Патрушев, Золотов, Кадыров, и так далее. И далеко не факт, что преемник не окажется более кровожадным и маниакально настроенным, чем нынешний президент РФ".

По словам экс-дипломата, сейчас четко просматривается две тенденции.

"Первая: в нынешней России нет либерально-демократически настроенной оппозиционной силы, способной составить конкуренцию Путину или любому клану, который может прийти ему на смену. Оппозиция разгромлена и деморализована, – поясняет Вадим Трюхан. – Вторая тенденция состоит в том, что все, без исключения, кандидаты на место нынешнего хозяина Кремля по сравнению с ним выглядят в разы и на порядки более опасными для Украины и Запада. Единственное, что может изменить запрограммированный ход исторических событий, – это "черный лебедь" (резкое, неожиданное, непредсказуемое событие), который повлечет за собой коренной демонтаж нынешнего путинского государства (включая возможный распад РФ на несколько десятков национальных держав) – и тотальный перезапуск процессов на территориях, ныне контролируемых Москвой".