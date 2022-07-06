Легче не станет: Данилов рассказал, что случится, если путин "уйдет"

На смену российскому диктатору может прийти человек, разделяющий его взгляды

Если в россии в ближайшее время сменится власть, то это не принесет Украине ничего хорошего, и даже наоборот, может ухудшить ситуацию.

Как рассказал в интервью "Апострофу" секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае "ухода" российского диктатора владимира путина ему на смену может прийти человек в полной мере разделяющий его идеалы.

Он подчеркнул, что не считает, что что-то изменится в лучшую сторону после смены руководства россии и в частности ее диктатора.

"Там таких путиных очень много. Их там уже сотни. 85 человек, управляющих сегодня россией, каждый из них – путин, за исключением семи человек более либерального толка", — отметил Данилов.

Поэтому, говорит он, украинцам не стоит особо радоваться в случае смерти или отставки путина, поскольку от действий его преемника "может быть только хуже".

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Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал, что политическая и экономическая элита в россии уже натерпелись западных санкций, но пока не готовы создавать протестные движения. При этом он считает, что смена власти в россии может пройти по двум сценариям — полная "депутинизация" или развал на несколько частей.