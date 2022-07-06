Легче не станет: Данилов рассказал, что случится, если путин "уйдет"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 21
На смену российскому диктатору может прийти человек, разделяющий его взгляды
Если в россии в ближайшее время сменится власть, то это не принесет Украине ничего хорошего, и даже наоборот, может ухудшить ситуацию.
Как рассказал в интервью "Апострофу" секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае "ухода" российского диктатора владимира путина ему на смену может прийти человек в полной мере разделяющий его идеалы.
Он подчеркнул, что не считает, что что-то изменится в лучшую сторону после смены руководства россии и в частности ее диктатора.
"Там таких путиных очень много. Их там уже сотни. 85 человек, управляющих сегодня россией, каждый из них – путин, за исключением семи человек более либерального толка", — отметил Данилов.
Поэтому, говорит он, украинцам не стоит особо радоваться в случае смерти или отставки путина, поскольку от действий его преемника "может быть только хуже".
Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал, что политическая и экономическая элита в россии уже натерпелись западных санкций, но пока не готовы создавать протестные движения. При этом он считает, что смена власти в россии может пройти по двум сценариям — полная "депутинизация" или развал на несколько частей.