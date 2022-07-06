Легше не стане: Данилов розповів, що станеться, якщо путін "піде"

На зміну російському диктатору може прийти людина, яка поділяє його погляди

Якщо у росії найближчим часом зміниться влада, то це не принесе Україні нічого хорошого, і навіть навпаки, може погіршити ситуацію.

Як розповів в інтерв’ю "Апострофу" секретар РНБО Олексій Данилов, у разі "відходу" російського диктатора володимира путіна йому на зміну може прийти людина, яка повною мірою розділяє його ідеали.

Він підкреслив, що не вважає, що щось зміниться на краще після зміни керівництва рф і зокрема її диктатора.

"Там таких путіних дуже багато. Їх там уже сотні. 85 людей, які керують сьогодні росією, кожна з них – путін, за винятком семи людей ліберальнішого штибу", — зазначив Данилов.

Тому, каже він, українцям не варто особливо радіти у разі смерті чи відставки путіна, оскільки від дій його наступника "може бути лише гірше".

Читайте також: Категорія Lifestyle Plus Хвороби путіна прогресують? Астролог звернув увагу на засилля двійників Російському диктатору не вистачає сил на участь у всіх заходах, які потребують його присутності

Як повідомлялося раніше, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів, що політична та економічна еліта в Росії вже натерпілися західних санкцій, але поки що не готові створювати протестні рухи. При цьому він вважає, що зміна влади в Росії може пройти за двома сценаріями — повна депутинізація або розвал на кілька частин.