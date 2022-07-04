"А чи живий путін?" Буданов розсекретив можливі сценарії зміни влади у росії

російська "еліта" чекає влучного моменту для заміни керівництва кремля

Зміна чинної влади у росії можлива за двома сценаріями: завдяки "депутинізації" або повному розвалу рф на велику кількість частин.

Про це у своєму інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відзначивши, що як політична, так і економічна еліти в росії натерпілися від впроваджених Заходом санкцій. На думку посадовця, вони все ж очікують слушного моменту, аби змінити керівництво кремля, проте самостійно протестні настрої створювати поки побоюються.

"Слушного (моменту — ред. редакцією) для правильної зміни (путіна, — ред. редакцією). Як кажуть, "наступності", — пояснив він

На запитання журналіста, чи відповідають дійсності відомості про смерть президента росії володимира путіна, котрі останнім часом ширяться в багатьох ЗМІ, очільник української розвідки відмовився.

"А чи живий путін зараз? Риторичне питання…Я утримаюсь від цього", — наголосив очільник ГУР.

За словами Буданова, повний провал чинної влади країни-агресора ймовірний за двома сценаріями.

"Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. рф тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк", — відзначив він.

Тобто відбудеться так звана "депутинізація", в рамках якого наступники нинішнього лідера росії звинуватять у всьому путіна.

Другим ймовірним сценарієм Буданов вважає повний розвал російської федерації на кілька частин.

Варто додати, що імен "наступників" глава розвідки називати не став, мовляв, "процес дуже сильної підкилимної боротьби якраз зараз триває, тож заважати йому не треба". Також він наголосив, що для того, аби процес "депутинізації" завершився, так звані башти кремля повинні знайти між собою якийсь консенсус, а це їм дається вкрай важко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як головний розвідник України прокоментував ймовірність застосування росією зброї масового ураження.