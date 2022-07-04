"А жив ли путин?" Буданов рассекретил возможные сценарии смены власти в россии

российская "элита" ждет точного момента для замены руководства кремля

Смена действующей власти в россии возможно по двум сценариям: благодаря "депутинизации" или полному развалу рф на большое количество частей.

Об этом в своем интервью для РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что как политическая, так и экономическая элита в россии натерпелись от внедренных Западом санкций. По мнению чиновника, они все же ожидают подходящего момента, чтобы сменить руководство кремля, однако самостоятельно протестные настроения создавать пока опасаются.

"Доступного (момента — ред. редакцией) для правильной смены (путина, — ред. редакцией). Как говорится, "преемственности", — пояснил он

На вопрос журналиста, соответствуют ли действительности сведения о смерти президента россии владимира путина, которые в последнее время ходят во многих СМИ, глава украинской разведки отказался.

" А жив ли путин сейчас? Риторический вопрос… Я воздержусь от этого", — подчеркнул глава ГУР.

По словам Буданова, полный провал действующей власти страны-агрессора возможен по двум сценариям.

"Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с россии все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. рф здесь ни при чем, исключительно был человек, управлявший ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк", — отметил он.

То есть произойдет так называемая "депутинизация", в рамках которого преемники нынешнего лидера поссии обвинят во всем путина.

Вторым предполагаемым сценарием Буданов считает полный развал русской федерации на несколько частей.

Стоит добавить, что имен "преемников" глава разведки называть не стал, мол, "процесс очень сильной негласной борьбы как раз сейчас продолжается, так что мешать єтому не надо". Также он подчеркнул, что для того, чтобы процесс "депутинизации" завершился, так называемые башни кремля должны найти между собой некий консенсус, а это им дается крайне тяжело.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главный разведчик Украины прокомментировал возможность применения россией оружия массового поражения.