Война — день 148: звездный час HIMARS и новое оружие для Украины

Оперативно о главном за 21 июля

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится вот уже 148 дней. Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Благодаря работе западного оружия ВСУ значительно уменьшили атакующий потенциал захватчиков на Донбассе, а на Херсонщине и вовсе подготовили плацдарм к деоккупации, ударив с помощью HIMARS по стратегическому объекту — Антоновскому мосту. Накануне состоялась четвертая встреча стран-доноров военной помощи Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников). Ожидается, что Украина по итогам мероприятия получит еще больше военной помощи. В то же время Китай сделал резкие заявления в адрес США из-за Украины. В Поднебесной призвали к возобновлению переговоров между Вашингтоном и москвой. Тем временем Пентагон пообещал новое вооружение для нашей страны. В пакет помощи войдут и РСЗО HIMARS.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 21 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Что произошло 18 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за понедельник: "Война — день 145: бои на Донбассе, громкие увольнения от Зеленского".

С главными новостями за 19 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 146: Рада уволила Баканова, а оккупанты "огневым валом" штурмуют Донбасс".

Важная информация за 20 июля доступна в сводке за среду: "Война — день 147: оккупанты нацелились на 2 города на Донбассе, пока путин ищет оружие в Иране".