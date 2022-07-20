ЕС утвердил седьмой пакет санкций против россии: что туда входит

Под санкции попадут несколько десятков российских физических и юридических лиц

В среду, 20 июля, Европейский Союз утвердил седьмой пакет санкций против страны-агрессора российской федерации. Новые ограничения запрещают экспорт золота и замораживают активы крупнейшего банка "Сбербанк".

Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил заместитель главы МИД Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.

"В ЕС только что одобрили новый пакет санкций против россии, включающий запрет на золото, новый экспортный контроль, замораживание активов "Сбербанка", санкции против более 50 физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов", — говорится в сообщении заместителя главы литовского МИД.

Стоит отметить, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Европа намерена продлить все действующие ограничения против страны-агрессора до конца января 2023 года, когда запланирован следующий их пересмотр. Седьмой пакет санкций европейские чиновники характеризовали как "поддержку и согласование".

А ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщал, что персональные санкции против российских физических и юридических лиц будут предусматривать заморозку их активов и ограничение свободы их передвижения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вскоре против страны-агрессора и ее представителей начнут разрабатывать восьмой санкционный пакет.