Ситуация уже изменилась: эксперт рассказал, как мощное оружие ВСУ повлияло на войну

В Украине рассчитывают, что в рамках "Рамштайна" для Киева примут расширение поставок оружия для противостояния агрессору

После того как Украина получила мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ситуация на фронте существенно изменилась в пользу Вооруженных сил страны.

Об этом специально для "Телеграфа" сообщил эксспикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин, комментируя ситуацию ожидания украинской стороны от четвертой встречи стран-доноров военной помощи Украине, проходившей в формате "Рамштайн".

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По его словам, "Рамштайн" крайне важен для Украины, ведь после того, как Киев получил мощные HIMARS, соотношение сил на фронте существенно изменилось в пользу украинских Вооруженных Сил.

"Мы получили возможность наносить удары по тылам, по базам, по составам российской армии. Логистика для оккупационных войск стала большой проблемой", — пояснил он.

Волошин также добавил, что Украина рассчитывает, что "Рамштайн" в ближайшее время примет решение об увеличении пакетов военной помощи. В первую очередь речь идет именно о поставках новых ракет для HIMARS, чтобы те предусматривали возможность более дальнобойных ударов. Это позволит украинским защитникам бить не только по фронтовой логистической системе врага, которая находится в радиусе 50 километров от линии фронта, но и уничтожать боевую технику, боеприпасы и живую силу оккупационной армии на боль отдаленных дистанциях.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день в Украине систем недостаточно ни для защиты, ни для ударов.

"Как отмечал министр обороны Украины Алексей Резников, для обороны нам необходимо 50 таких установок. А для того, чтобы совершать какие-то контрнаступательные операции, нам нужно около 100 HIMARS", — подытожил Волошин.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме мощных HIMARS Украина получила еще одну поставку нового вооружения — ракетные системы залпового огня M270, которые по мнению министра Алексея Резникова станут хорошей компанией защитникам на поле боя с россиянами.