Война — день 145: бои на Донбассе, громкие увольнения от Зеленского

Оперативно о главном за 18 июля

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится уже 145 дней. Украинские силы обороны укрепились на Донбассе, отбивая атаки оккупантов на нескольких направлениях. В Институте изучения войны считают, что враг сосредоточится на Славянске, Северске и Бахмуте, но может попытаться захватить и Харьковскую область полностью. В Украине уже отреагировали на такие планы россиян. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позднее глава государства объяснил свое решение.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 18 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области, сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

С главными новостями за 15 июля можно ознакомиться в материале за пятницу: "Война — день 142: тяжелые бои на Донбассе, ракетный терроризм россии".

Важная информация за 16 июля доступна в сводке за субботу: "Война — день 143: оккупантов бьют на Донбассе, в ответ рф продолжает ракетный террор".

Что произошло 17 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за воскресенье: "Война — день 144: оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе и терроризируют украинские города".