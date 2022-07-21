По заданию кремля? лукашенко рассказал, почему Украине "очень нужны" переговоры с рф

Белорусский голова уверен, что это Киев должен давать какие-то гарантии Москве

Непризнанный международным сообществом белорусский президент и приспешник российского диктатора александр лукашенко внезапно начал призывать Украину сесть за стол переговоров со страной-агрессором россией, которая пошла на нашу страну войной.

"Советы" белорусского лидера распространил Telegram-канал "Пул Первого", отметив, что об этом лукашенко говорил во время интервью "Франс Пресс".

Да, глава РБ уверен, что войну в Украине можно закончить на условиях, которые будут "более приемлемыми" для нашей страны. Для этого, по его мнению, нужно договариваться со страной-агрессором.

"Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда россии и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать россии. А денацификация — это философия. Главное — это безопасность россии", — заявил он.

Также лукашенко добавил, что это якобы Киев вместе с НАТО и США должен дать россии гарантии, что с территории Украины никогда не будет угрозы россии. И только в таком случае, считает приспешник путина, Москва даст гарантии Украине.

Как сообщал "Телеграф", самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в последнее время делает немало намеков на то, что его страна вот-вот вступит в войну против Украины. При этом, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, наступление РБ может начаться совсем в другом направлении.