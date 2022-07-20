Война — день 147: оккупанты нацелились на 2 города на Донбассе, пока путин ищет оружие в Иране

Оперативно о главном за 20 июля

На протяжении 147 дней украинские силы обороны сражаются с российскими войсками, которые в феврале полномасштабно вторглись в нашу страну. Российские оккупанты продолжают атаки на различных участках фронта, но украинские военные большинство из них успешно отражают. Захватчики перед потенциальным штурмом Славянска решили захватить Северск и Бахмут. Из-за неудач на передовой россия продолжает ракетный террор, в частности были обстреляны Одесчина и Никополь, по которому оккупанты гатили с артиллерии. Президент рф владимир путин приехал в Иран с рабочим визитом. По информации СМИ, кровавый диктатор хочет договориться с Ираном о поставках боевых БПЛА.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 20 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Важная информация за 17 июля доступна в сводке за воскресенье: "Война — день 144: оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе и терроризируют украинские города".

Что произошло 18 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за понедельник: "Война — день 145: бои на Донбассе, громкие увольнения от Зеленского".

С главными новостями за 19 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 146: Рада уволила Баканова, а оккупанты "огневым валом" штурмуют Донбасс".