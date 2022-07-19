Укр

Украинские военные отбили семь атак оккупантов, но бой еще идет (карты, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
243
Гусеничная техника на поле боя Новость обновлена 19 июля 2022, 08:13
Гусеничная техника на поле боя

Украинские военные обороняют рубежи и отбрасывают оккупантов

Российские оккупанты продолжают атаки на различных участках фронта, но украинские военные большинство из них успешно отражают, на части линии соприкосновения идет бой. В ВСУ отмечают стабилизацию ситуации.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в Харьковской области продолжаются обстрелы из артиллерии — в Русских и Черкасских Тишках, Питомнике, Чугуеве, Борщевой, Русской Лозовой. Отмечается, что враг пытался провести разведку боем возле села Уды. Оно находится на севере области. Оккупантам нанесли потери, и враг отступил.

карта атак россии - Уды Харьковской области
Уды на карте - село находится на севере области /Карта - deepstatemap

Отбить атаку врага удалось и возле Гусаровки на Славянском направлении, она находится в Харьковской области. Враг нанес авиаудар и пытался пойти в наступление, но атаку отбили. В сторону Славянска оккупанты пытались создать условия для восстановления наступления и вели обстрелы близлежащих населенных пунктов.

Гусаровка возле Барвенково атака россии
Гусаровка - маленький населенный пункт у границы областей /Карта - deepstatemap

Направление на Краматорск также поддавалось обстрелам и авиаударам. Враг штурмовал в двух точках — возле Спорного его удалось отбросить, а возле Григоровки (на карте верхний участок) бои продолжаются.

Атака россии в сторону Северска, карта
Атака россии в сторону Северска /Карта - deepstatemap

Активизировались оккупанты на Бахмутском направлении — под обстрелами как крупные так и небольшие населенные пункты на востоке и юге от города, наносятся авиаудары в частности возле Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов, Покровского. Штурмовали сразу возле трех населенных пунктов — Семигорья, Вершины и Покровского, а также в районе Углегорской ТЭС. Все атаки отбиты.

Атака россии на Бахмут, карта
Враг атакует в сторону Бахмута/ Карта - deepstatemap

Южнее на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлении зафиксированы атаки противника, на Южнобужском ведет обстрелы издалека и разведку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению аналитиков россия определилась с целями для атак в ближайшее время — ими, вероятно, станут Северск и Бахмут.

Теги:
#Штурм #Славянск #Бахмут