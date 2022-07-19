Украинские военные отбили семь атак оккупантов, но бой еще идет (карты, видео)

Украинские военные обороняют рубежи и отбрасывают оккупантов

Российские оккупанты продолжают атаки на различных участках фронта, но украинские военные большинство из них успешно отражают, на части линии соприкосновения идет бой. В ВСУ отмечают стабилизацию ситуации.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в Харьковской области продолжаются обстрелы из артиллерии — в Русских и Черкасских Тишках, Питомнике, Чугуеве, Борщевой, Русской Лозовой. Отмечается, что враг пытался провести разведку боем возле села Уды. Оно находится на севере области. Оккупантам нанесли потери, и враг отступил.

Уды на карте - село находится на севере области /Карта - deepstatemap

Отбить атаку врага удалось и возле Гусаровки на Славянском направлении, она находится в Харьковской области. Враг нанес авиаудар и пытался пойти в наступление, но атаку отбили. В сторону Славянска оккупанты пытались создать условия для восстановления наступления и вели обстрелы близлежащих населенных пунктов.

Гусаровка - маленький населенный пункт у границы областей /Карта - deepstatemap

Направление на Краматорск также поддавалось обстрелам и авиаударам. Враг штурмовал в двух точках — возле Спорного его удалось отбросить, а возле Григоровки (на карте верхний участок) бои продолжаются.

Атака россии в сторону Северска /Карта - deepstatemap

Активизировались оккупанты на Бахмутском направлении — под обстрелами как крупные так и небольшие населенные пункты на востоке и юге от города, наносятся авиаудары в частности возле Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов, Покровского. Штурмовали сразу возле трех населенных пунктов — Семигорья, Вершины и Покровского, а также в районе Углегорской ТЭС. Все атаки отбиты.

Враг атакует в сторону Бахмута/ Карта - deepstatemap

Южнее на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлении зафиксированы атаки противника, на Южнобужском ведет обстрелы издалека и разведку.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Если у россиян получится захватить весь Донбасс, возможны два сценария развития событий Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил дальнейший ход военных действий в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению аналитиков россия определилась с целями для атак в ближайшее время — ими, вероятно, станут Северск и Бахмут.