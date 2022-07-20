"Есть успехи": Зеленский намекнул на получение Украиной еще одного важнейшего оружия

Украина может вскоре получить важнейшее оружие от союзников

Украина может получить от стран Запада важную систему ПВО, которая может вписать свое имя в список легендарного оружия, проявившего себя в отражении российского вторжения.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский по итогам 20 июля, соответствующие договоренности о поставках уже есть.

Он отметил, что сразу после прибытия РСЗО HIMARS в Украину эти системы продемонстрировали свою эффективность, а это название уже успело стать родным.

"Очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что представители нашей страны ни на день не останавливали работы по получению эффективной системы ПВО и уже добились определенного успеха, который позволил сбивать часть российских ракет.

"Однако нужна совсем другая скорость и масштабы защиты", — сказал он.

Зеленский не стал говорить о том, какие именно системы ПВО вскоре появятся в Украине, однако вероятнее всего речь идет об американско-норвежских комплексах NASAMS, которые США намерены поставить на нужды ВСУ.

Стоит отметить, что Германия также обещала передать Украине комплекс ПВО IRIS-T, однако по данным западных СМИ он не сможет прибыть в нашу страну раньше ноября.