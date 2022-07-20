"Есть успехи": Зеленский намекнул на получение Украиной еще одного важнейшего оружия
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Украина может вскоре получить важнейшее оружие от союзников
Украина может получить от стран Запада важную систему ПВО, которая может вписать свое имя в список легендарного оружия, проявившего себя в отражении российского вторжения.
Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский по итогам 20 июля, соответствующие договоренности о поставках уже есть.
Он отметил, что сразу после прибытия РСЗО HIMARS в Украину эти системы продемонстрировали свою эффективность, а это название уже успело стать родным.
"Очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров", — сказал Зеленский.
Президент также добавил, что представители нашей страны ни на день не останавливали работы по получению эффективной системы ПВО и уже добились определенного успеха, который позволил сбивать часть российских ракет.
"Однако нужна совсем другая скорость и масштабы защиты", — сказал он.
Зеленский не стал говорить о том, какие именно системы ПВО вскоре появятся в Украине, однако вероятнее всего речь идет об американско-норвежских комплексах NASAMS, которые США намерены поставить на нужды ВСУ.
Стоит отметить, что Германия также обещала передать Украине комплекс ПВО IRIS-T, однако по данным западных СМИ он не сможет прибыть в нашу страну раньше ноября.