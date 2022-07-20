Подруга путина? Вокруг новой главы МИД Бельгии разгорается громкий скандал из-за посещения Крыма

Политик ездила в Севастополь на фестиваль, и даже вспоминала, что "ездила в россию"

Экс-телеведущая и журналистка, которая является новой главой Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Ляби, летом прошлого года приезжала в оккупированный Крым. Во время своего визита новоиспеченный политик отказалась называть полуостров украинским.

Об этом свидетельствуют ее сообщения, опубликованные в соцсети и некоторые комментарии, которые давала Лябиб во время эфиров на здешнем телевидении. Так, 24 июля 2021 года министерша обнародовала в своем "Инстаграм" информацию о своем приезде в Севастополь и добавила к ней подтверждающее фото, — пишет "ЕП".

"Прибытие в залив Севастополя, странное место, не правда ли?", — говорится в тексте публикации.

Как стало известно, Аджа Лябиб приезжала для посещения фестиваля "Глобальные ценности", организованного в Севастополе. Мероприятие проходило с 23 по 25 июля.

Кроме того, 26 и 28 июля, на своей странице в "Фейсбуке" она обнародовала несколько фото из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и с дачи Чехова в Ялте.

Уже позже, во время эфира на RTBF у нынешнего министра поинтересовались, как прошла ее поездка и просили прокомментировать специфическую ситуацию оккупированного полуострова, спросив, откуда она возвращается "с Украины или из россии". На что Лябиб не дала четкого ответа. В то же время добавила, что для того, чтобы "приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза". После этого она включила комментарий прохожего россиянина, который говорит, что "Крым всегда славился российской культурой и никакой связи с Украиной у него нет".

Позже во время этого же эфира в Лябиб проскакивает фраза, что она фестиваль она ездила в россию.

Стоит отметить, что достаточно большое количество бельгийских компаний, несмотря на военную агрессию рф против Украины, не спешат выводить свой бизнес из страны-агрессора и до сих пор торгуют на российском рынке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новое мощное западное оружие может помочь Украине отвоевать Крым у россиян. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отметив, что возвращение полуострова будет происходить в три этапа.