Подруга путіна? Навколо нової глави МЗС Бельгії розгорається гучний скандал через відвідини Криму

Політик їздила до Севастополя на фестиваль, і навіть згадувала, що "їздила до росії"

Екстелеведуча та журналістка, яка наразі є новою очільницею Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябі, улітку минулого року приїздила до окупованого Криму. Під час свого візиту новоспечена політикиня відмовилася називати півострів українським.

Про це свідчать її дописи, опубліковані в соцмережі та деякі коментарі, котрі Лябіб давала під час ефірів на тутешньому телебаченні. Так, 24 липня 2021 року міністерка оприлюднила у своєму "Інстаграм" інформацію щодо свого приїзду до Севастополя та додала до неї підтверджуюче фото, — пише "ЄП".

"Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", — йдеться в тексті публікації.

Як стало відомо, Аджа Лябіб приїжджала задля відвідин фестивалю "Глобальні цінності", який було організовано у Севастополі. Захід проходив з 23 по 25 липня.

Крім того, 26 та 28 липня, на своїй сторінці у "Фейсбук" вона оприлюднила кілька фото з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Вже згодом, під час ефіру на RTBF у нинішньої міністерки поцікавилися, як пройшла її поїздка та просили прокоментувати специфічну ситуацію окупованого півострова, запитавши, звідки вона повертається "з України чи з росії". На що Лябіб не дала чіткої відповіді. Натомість додала, що для того, аби "приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза". Після цього вона увімкнула коментар перехожого росіянина, який говорить, що "Крим завжди славився російською культурою і жодного зв'язку з Україною він не має".

Пізніше, під час цього ж ефіру у Лябіб проскакує фраза, що вона фестиваль вона їздила до росії.

Варто відзначити, що досить велика кількість бельгійських компаній, попри військову агресію росії проти України, не поспішають виводити свій бізнес з країни-агресора і дотепер торгують на російському ринку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нова потужна західна зброя може допомогти Україні відвоювати Крим у росіян. Про це заявив міністр борони Олексій Резніков, відзначивши, що повернення півострова відбуватиметься у три етапи.