Нова зброя допоможе Україні відвоювати Крим - Рєзніков

Ймовірність повернення півострова, захопленого країною-агресором, у військовий спосіб Україна не розглядає

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова американська зброя дозволить Україні повернути Крим, анексований російською федерацією.

Як пише видання CNN, посилаючись на слова українського чиновника, повернення українських територій, котрі були окуповані країною-агресором, відбуватиметься у три етапи.

"Ми збираємося звільнити усі наші території, всі, включаючи Крим. Крим – стратегічна мета для України, бо це українська територія, але ми рухатимемося крок за кроком", — сказав Резніков.

На його думку, повернення Криму може відбуватися у три кроки:

Україна стабілізує ситуацію на місцях.

Відкине окупаційні війська росії на позиції, на яких вони перебували до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Обговорюватиме із союзниками можливості звільнення анексованого півострова.

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Резніков також відзначив, Україна не планує нападати на росію та захоплювати території агресора. що стосується українського Криму, то військовим шляхом його повертати не будуть. Зброю США розглядають виключно у вигляді потужного важеля, який зможе повпливати на рішення росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що завдяки озброєнню, яке Німеччина пообіцяла надати Києву, Україна матиме змогу відбити у росіян тимчасово окупований Херсон та відкинути ворога від Попасної та Сєвєродонецька.