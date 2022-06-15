Не лише путін: Арестович назвав ще одного винуватця у смертях україніців

Німеччина й надалі продовжує затягувати з поставками важкого озброєння, яке обіцяла Києву, аби той мав змогу протистояти російському ворогу

Німецький канцлер Олаф Шольц, який вже найближчими днями має відвідати Україну вперше з початку війни, несе пряму відповідальність за загибель мирних українців, тому що не дає Києву обіцяне важке озброєння.

Відповідну інформацію озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час свого інтерв'ю для німецького видання Bild. За словами українського чиновника, Україна очікує від Німеччини військову допомогу у вигляді далекобійної артилерії, систем залпового вогню, а також танків, БТР та іншого.

Читайте також: Категорія Світ Стало відомо, коли Україна все ж отримає довгоочікувану важку зброю від Німеччини Попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодну одиницю важкої зброї

"Якщо у нас буде достатня кількість, ми виграємо війну. Коли Захід дав нам 120 одиниць далекобійної артилерії, ситуація на фронті відразу змінилася. За три дні росіяни втратили швидкість наступу", — пояснив він.

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Радник глави ОП також нагадав, що раніше Німеччина пообіцяла передати Україні десятки сучасних танків Leopard та півсотні зенітних самохідних установок Gepard. Згідно з його думкою, цієї зброї вистачило б українцям, аби відбити у росіян тимчасово окупований Херсон та відкинути ворога від Попасної та Сєвєродонецька.

Арестович також додав, що саме канцлер ФРН Олаф Шольц, який затримує поставки потужного озброєння, несе відповідальність за загиблих українських солдатів і мирних громадян.

"Пане Шольц, Ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів і мирних жителів, щодня гинуть діти, ми щодня втрачаємо 100 солдатів, тому що ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя", — наголосив радник глави ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц спільно з французьким лідером Еммануелем Макроном запланували візит до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Також нагадаємо, що ймовірну зустріч Шольца та Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським прокоментував військовий експерт Денис Попович. На його думку, українському лідеру ні в якому разі не можна погоджуватись на будь-які "мирні пропозиції" від цих іноземних чиновників, адже тоді вся пролита за понад 100 днів війни з росією кров українців буде марною.