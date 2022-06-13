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Скільки мирних українців убили окупанти: озвучено страшну цифру

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російські загарбники нищать мирні українські міста та жорстоко вбивають невинних українців Новина оновлена 13 червня 2022, 17:24
російські загарбники нищать мирні українські міста та жорстоко вбивають невинних українців

Скільки українців вбито на територіях, які поки що не звільнені від російської блокади, залишається страшною таємницею

За 110 днів російського вторгнення в Україні вже встигли відкрити кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч жителів України. Ще не ідентифікованими лишилися 1200 трупів, які були знайдені у братських могилах на звільнених від ворога територіях.

Такі офіційні дані оприлюднив голова Нацполіції України Ігор Клименко оприлюднив під час свого інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна". За словами головного правоохоронці країни, наразі у поліції відкрито кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей.

Клименко додав, що лише у населених пунктах Київщини трагічно загинули понад 1500 мирних українців.

Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях — снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", — розповів він.

Голова Нацполіції повідомив, що дуже багато тіл цивільних були знайдені у їх власних будинках і квартирах. Як правило їх смерть наставала через мінно-вибухові травми в результаті обстрілів.

Що стосується братських могил, то, за словами Клименка, конкретні цифри поки що достеменно невідомі, адже вони збільшуються чи не щотижня.

"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші — по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", — пояснив представник Нацполіції.

Також він відзначив, що з усіх загиблих українців, близько 75% — це українці чоловічої статі, приблизно 2% — діти, усі решта — жінки. Усі вони не мали жодного відношення до військових структур.

Варто відзначити, що наразі залишається невідомою кількість загиблих українців на окупованих росіянами територіях. Лише в одному багатостраждальному Маріуполі, згідно з повідомленням тутешньої влади, окупанти вбили не менше 20 тисяч мирних людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік Маріуполя була знайдена братська могила завдовшки у 300 метрів. Ймовірне місце масового поховання знаходиться у селищі Мангуш і судячи даних супутникових знімків, траншея з'явилася там приблизно наприкінці березня.

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#Війна #Загиблі #Смерть