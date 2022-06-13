Скільки мирних українців убили окупанти: озвучено страшну цифру

Скільки українців вбито на територіях, які поки що не звільнені від російської блокади, залишається страшною таємницею

За 110 днів російського вторгнення в Україні вже встигли відкрити кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч жителів України. Ще не ідентифікованими лишилися 1200 трупів, які були знайдені у братських могилах на звільнених від ворога територіях.

Такі офіційні дані оприлюднив голова Нацполіції України Ігор Клименко оприлюднив під час свого інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна". За словами головного правоохоронці країни, наразі у поліції відкрито кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей.

Клименко додав, що лише у населених пунктах Київщини трагічно загинули понад 1500 мирних українців.

"У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях — снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", — розповів він.

Голова Нацполіції повідомив, що дуже багато тіл цивільних були знайдені у їх власних будинках і квартирах. Як правило їх смерть наставала через мінно-вибухові травми в результаті обстрілів.

Що стосується братських могил, то, за словами Клименка, конкретні цифри поки що достеменно невідомі, адже вони збільшуються чи не щотижня.

"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші — по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", — пояснив представник Нацполіції.

Також він відзначив, що з усіх загиблих українців, близько 75% — це українці чоловічої статі, приблизно 2% — діти, усі решта — жінки. Усі вони не мали жодного відношення до військових структур.

Варто відзначити, що наразі залишається невідомою кількість загиблих українців на окупованих росіянами територіях. Лише в одному багатостраждальному Маріуполі, згідно з повідомленням тутешньої влади, окупанти вбили не менше 20 тисяч мирних людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік Маріуполя була знайдена братська могила завдовшки у 300 метрів. Ймовірне місце масового поховання знаходиться у селищі Мангуш і судячи даних супутникових знімків, траншея з'явилася там приблизно наприкінці березня.