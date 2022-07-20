Кредиторы Украины пошли ей навстречу: принято важнейшее решение по долгу страны

Киев получил отсрочку от выплаты долгов на полтора года и сможет продлить ее еще на год

На фоне объявления россии дефолта из-за невыплаты обязательств по еврооблигациям, Украина добилась отсрочки выплаты долгов частным кредиторам. Группа заемщиков выпустила заявление, что соглашается приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 до конца 2023 года. Эта мера в случае необходимости может быть продлена еще на год.

Документ опубликовало агентство Reuters. Он стал ответом на официальный запрос Киева. Правительство обратилось к кредиторам с просьбой предоставить отсрочку по выплатам из-за захватнической войны, которую ведет против нашей страны россия, разрушая не только дома мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру, но и уничтожая экономику.

В Bloomberg посчитали, что замораживание выплаты долгов Украиной на два года может сэкономить государству 3 миллиарда долларов и еще больше – на выплате процентов. "Учитывая обстоятельства, отсрочка была неизбежна. Если бы инвесторы отклонили предложение, это было бы ужасным пиаром для инвесторов", – цитирует агентство Виктора Сабо, финансового управляющего компании Aberdeen Asset Management, владеющей украинскими облигациями.

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Как сообщал "Телеграф", падение ВВП Украины в 2022 году в результате войны ожидается на уровне не менее 20%.