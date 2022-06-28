Дефолт объявлен: россия не смогла выплатить обязательства

Долги россии по евробондам не погашены

россия не смогла выплатить обязательства по еврооблигациям, что свидетельствует об объявлении дефолта.

Как сообщает Reuters, об этом проинформировало рейтинговое агентство Moody's. Отмечается, что часть держателей облигаций сообщили, что не получили проценты по евробондам в понедельник после истечения сроков ключевого платежа.

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до владельцев облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, является дефолтом", — говорится в сообщении агентства.

Также в Moody's не исключают, что россия может пропустить и следующие выплаты, что лишь усугубит ситуацию.

Речь идет о двух платежах размером в 100 миллионов долларов по валютным облигациям, которые россия обязана была выплатить еще 27 мая. Однако платежи имели льготный период в 30 дней, который истек в воскресенье, 27 июня.

Как сообщалось ранее, народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что технический дефолт не значит, что у россии закончились деньги. Но такой статус повлечет за собой цепочку новых проблем, которые лишь усугубят стагнацию в российской экономике.