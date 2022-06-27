Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что значит российский дефолт и почему он важен

Что означает дефолт России ?

Если честно, то в краткосрочной перспективе ничего.

путин не сдохнет, сахар будет в том же количестве, и даже что-то и дальше смогут орки финансировать.

Фактически, Россия была уже давно как тяжелобольной пациент в коме на искусственном дыхании и это было лишь вопросом времени когда его отключат. И 25 мая, когда американская OFAC не продлила специальное разрешение на проведение платежей по долгу от РФ, то это питание выключили. Ну а дальше РФ не уплатила 27 мая 100 млн долл., потом все ждали grace period 30 дней и вот он технический дефолт! В последний раз в РФ это было в 1918 году.

Во-первых, стоит отметить, что событие дефолта всегда очень негативно влияет на страну. Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции сбегают из страны. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такой страной. Но все это уже произошло в РФ и до события дефолта. Фактически они "моральный дефолт" уже с 24 февраля, а техническим номинально стали только сегодня.

Поэтому последствия для РФ очень незаметны - у них и так все плохо было)

Во-вторых, после наступления события дефолта могут возникнуть "кросс-дефолты" – когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А там несколько десятков миллиардов долларов. Но опять же, очень наивно требовать у страны, которая открыто крадет все от стиральных машин до сотни самолетов, вернуть досрочно долг. Да и почему бы им уже возвращать? Они же дефолт )

В-третьих, значит ли это что у РФ закончились деньги? Нет. Пока запад покупает у них нефть и газ, деньги у них пока есть. Поэтому дефолт и "технический" — деньги есть, а вот сделать что-то с ними ничего не могут. Как Остап Бендер в "Золотом теленке".

Что такое дефолт? Это когда страна или не может заплатить (потому что нет денег) или когда есть деньги, а вот возможности нет выплатить. К сожалению, пока в отношении РФ справедливо второе утверждение.

Так почему это важно?

Потому что это финальный аккорд их экономической истории. И дополнительный довод не иметь дело с РФ. И точно будет положено во все отчеты и даже самые рисковые инвесторы уйдут с рынка РФ. Да и тот же менеджмент Leroy Marlin все меньше имеет аргументов оставаться на рынке орков.

А еще очередное унижение, когда Россию снова поставили на колени, решением никому неизвестной американской Office of Foreign Assets Control (OFAC). И сигнал мира, что в ближайшие десятилетия экономически РФ будет никто. И санкции только будут усиливаться. Золоту и газу приготовится. Даже технически по методологии рейтинговых агентств еще 15 лет к кредитным рейтингам России будет применяться сильный понижающий коэффициент — ну если Россия еще будет существовать в нынешнем виде так долго

Поэтому технический дефолт – это обычно гвоздь. Красивый гвоздь, пока не забитый в лоб путина. Но который уже крепко держит крышку гроба экономики оккупанта.