Нардеп Ярослав Железняк пояснив що означає російський дефолт та чому він важливий

Що означає дефолт Росії?

Якщо чесно, то у короткостроковій переспективі нічого.

Путін не здохне, цукор буде в той сам кількості, і навіть щось і далі зможуть орки фінансувати.

Фактично, Росія була вже давно як важкохворий пацієнт у комі на штучному диханні і це було лише питанням часу коли його вимкнуть. І 25 травня, коли американська OFAC не продовжила спеціальний дозвіл на проведення платежів по боргу від РФ то це живлення вимкнули. Ну а далі РФ не сплатила 27 травня 100 млн дол, потім всі чекали grace period 30 днів і ось він технічний дефолт ! Останній раз в РФ це було у 1918 році.

По-перше, тут варто зазначити, що подія дефолту завжди дуже негативно впливає на країну. Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції збігають з країни. І звісно ніхто не хоче мати справу з такою країною. Але все це вже сталося у РФ і до події дефолту. Фактично, вони "моральний дефолт" вже з 24 лютого, а технічним номінально стали тільки сьогодні.

Тому наслідки для РФ дуже непомітні- у них і так все погано було)

По-друге, після настання події дефолту можуть виникнути "крос-дефолти"- коли інші кредитори попросять достроково виплатити гроші. А там декілька десятків мільярдів доларів. Але знов ж таки, дуже наївно вимагати у країни яка відкрито ворує все від пральних машин до сотні літаків, повернути достроково борг. Та і чому б їм вже повертати? Вони ж дефолт )

По-третє, чи означає це що у РФ закінчились гроші? Ні. Поки захід купує у них нафту та газ, гроші у них поки є. Тому дефолт і "технічний" — гроші є, а ось зробити щось з ними не можуть нічого. Як Остап Бендер у "Золотому теля".

Що таке дефолт? Це коли країна або не може заплатити (тому що немає грошей) або коли гроші є, а ось можливості немає виплатити. Нажаль поки відносно РФ справедливо друге твердження.

Так чому це важливо?

Тому що це фінальний акорд їх економічної історії. І додатковий аргумент не мати справу з РФ. І точно буде покладено у всі звіти і навіть найбільш ризикові інвестори підуть з ринку РФ. Та і той самий менеджмент Leroy Marlin все менше має аргументів залишатися на ринку орків.

А ще чергове приниження, коли Росію ще раз поставили на коліна, рішенням нікому невідомому американської Office of Foreign Assets Control (OFAC). І сигнал світу, що найближчі десятиліття економічно РФ буде ніхто. І санкції тільки будуть посилюватися. Золоту та газу приготуватися. Навіть технічно по методології рейтингових агентств ще 15 років до кредитних рейтингів Росії буде застосовуватись сильний знижуючий коефіцієнт — ну, якщо Росія ще буде існувати у нинішньому виді так довго

Тому технічний дефолт це звичайно цвях. Красивий цвях, який поки що не забитий у лоб путіна. Але який вже міцно тримає кришку труни економіки окупанта.